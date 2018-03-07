高女士两个儿子购买游戏装备的消费记录。

来源：南方都市报

两儿童玩游戏花掉5万多 家长投诉获腾讯网易退款

腾讯称可退还80%，并封兄弟俩账号；网易承诺全部退款

南都讯 记者张林菲 10天内，银行卡里5万余元不翼而飞，广州的高女士没想到竟是自己的两个儿子所为：10岁半的小杰(化名)和9岁的小翔(化名)寒假10天内在腾讯、网易和4399多款手机游戏中共计消费5万余元。这些消费，高女士全不知情。她随后向腾讯、网易公司投诉，要求公司全额返还游戏支出。昨日，南都记者了解到腾讯已同意部分退款，网易则承诺全额退款。

玩手游买装备

两子花掉5.5万

高女士告诉南都记者，小杰今年10岁半，小儿子小翔今年9岁，由于高女士夫妇平时工作繁忙，兄弟俩被送往同一所寄宿小学，为方便联系，高女士给兄弟俩配了手机，“很小就会玩手机游戏，让他们不要玩，他们说同学都在玩”。

3月2日，高女士像往常一样在手机银行上查询上月房贷扣款记录，却发现账户上凭空少了5万余元。“这个卡只用来扣房贷，平时都不用，也没设短信提醒”，高女士立即联想到两个儿子的手机上绑定有该银行卡，“今年寒假他们说要给同学发微信红包，我没多想就把支付密码跟他们说了”。

打开兄弟俩手机里的微信钱包支付记录，高女士傻了眼，“全是腾讯充值、零钱充值和4399手机游戏在扣钱”。南都记者从高女士提供的微信支付账单截图上看到，从2月15日到2月24日，兄弟俩手机上共有200多笔交易记录，最高的一笔消费是1296元，2月账单合计支出55289元。

高女士表示，对这些消费支出她并不知情。当晚，兄弟俩周末放学回家后，高女士询问他们手机上扣款的去向，小杰称“都买游戏装备了”。小杰告诉南都记者，自己和弟弟在寒假一同玩腾讯旗下的王者荣耀和网易公司的荒野行动等游戏，“同学都在玩，有人嘲笑我，说我很弱，不会充值，买装备会更厉害”。

腾讯同意部分退款

网易承诺全额退款

高女士认为，兄弟俩都是未成年人，在游戏中购买装备未受家长监督，游戏公司理应退还消费支出。3月2日，高女士致电腾讯客服，留下了兄弟俩在游戏中的账号和支付单号，要求腾讯公司全额退还游戏消费金额。

高女士称，3月3日，腾讯公司电话告知她查明小杰和小翔在腾讯王者荣耀、C F手游、Q Q飞车游戏中共计消费37000多元，需高女士提供家长父母身份证、家庭户口本和兄弟俩玩上述三款游戏的3分钟视频，以证明游戏消费支出确系未成年人所为。当日，高女士将相关资料邮件发送给腾讯公司，对方回复开始受理，并将尽快给出处理方案。

同日，南都记者跟随高女士来到位于广州市天河区的网易公司，高女士同样要求网易公司全额退还游戏消费。工作人员留下高女士的身份信息和兄弟俩的游戏账号后，称因当日是周六，游戏制作团队人员暂未回复，核对查明后将会电话告知高女士处理结果。

去年2月，腾讯推出了“腾讯游戏成长守护平台”，南都记者登录平台发现，家长提供手机号码、孩子游戏账号、密码和孩子身份证信息，即可关联孩子账号。关联后，家长可收到游戏提醒，掌握孩子的游戏进出、游戏时长和消费信息。对此，高女士表示自己并不知道有此项功能。

去年5月，腾讯旗下王者荣耀游戏要求所有用户实名认证注册。小杰告诉南都记者，弟弟小翔去年7月份暑假开始玩王者荣耀，注册时需要输入自己的身份证号码。注册后，每天可以收到未成年人游戏不能超过一小时、系统强制退出的通知，但购买装备支付时，“只有那种每天买东西买到多少钱不能再买了、只能第二天买的通知”，而据小杰说，这种通知每个玩家都能收到。

昨日，南都记者从高女士处了解到，网易公司核实兄弟俩在游戏中消费9700多元，承诺可全部退款。腾讯公司表示，因购买的装备已使用，可退还80%左右的游戏消费支出，退款后将对兄弟俩的账号进行封号。高女士表示，对于两家游戏公司的处理方案可以接受，并将继续追回其子在4399游戏中的消费。

律师分析

未成年人买游戏装备是无效民事法律行为

广东广信君达律师事务所的朱光辉律师表示，网络游戏是互联网公司服务商提供的服务，消费者享受了服务理应支付对价。但此事中，由于消费者小杰和小翔是未成年人，不具备完全民事行为能力，他们所实施的购买游戏装备的消费行为是无效的民事法律行为，家长可以主张申请无效，要求退款。

至于退款的金额，则涉及游戏公司和家长的责任划分。我国《网络游戏管理暂行办法》第二十条规定，网络游戏虚拟货币交易服务企业应当遵守以下规定：不得为未成年人提供交易服务。朱律师称，弟弟小翔的游戏账号是用自己的身份证注册的，游戏公司在可以确定对方是未成年人的情况下仍然提供消费交易，理应全额退还小翔的游戏消费。同时，由于家长未尽到监管义务，将微信支付密码告知了兄弟俩，家长应承担部分责任，游戏公司可部分退还小杰的游戏支出。

朱光辉也表示，我国互联网发展迅速，立法有滞后现象，目前此类事件多适用《民法通则》和《合同法》调整，《未成年人保护法》尚未作出相关规定，家长可通过相关法律挽回经济损失，但未成年人在身心方面的损害却无法补救。朱光辉提醒，目前互联网公司在关于保护未成年人游戏消费方面已做出了努力，家长同样要尽到教育和监管义务。