直播答题鼻祖HQ Trivia再次融资：现估值达1亿美元

新浪科技讯 北京时间3月7日上午消息，美国著名直播答题应用HQ Trivia已经成功获得新融资，公司估值达到1亿美元。

上个月有报道说，HQ Trivia正在融资，这轮融资领投的是Founders Fund，它还会为合伙人塞恩·班尼斯特（Cyan Banister）拿到一个董事会席位。事实的确和报道描述的一样。另外，2月还曾有消息说HQ Trivia准备融资1500万美元，融资后估值1亿美元，现在这则消息也已经证实。根据Axios的报道，新融资直到上周晚些时候才真正敲定。

11月末、12月初时，HQ Trivia想融资但是碰到了麻烦，因为硅谷VC们听说公司联合创始人科林·克罗尔（Colin Kroll）在Vine工作时行为不端。

当年克罗尔曾与HQ Trivia另一位创始人鲁斯·尤苏波夫（Rus Yusupov）一起创办Vine，2012年Twitter收购Vine，克罗尔也就进入了Twitter，但是因为行为不端被开除。一些前同事说他骚扰女员工，不过克罗尔自己发表声明否认。

克罗尔还在声明中说：“正如媒体报道的一样，4年前，我因为管理不善离开Vine。那是一段痛苦的经历，不过它变成了催化剂，让我的职业发展更顺利，让我对工作有了更好的认识。我现在已经意识到，当时我所说所做的一些事的确让某些人无法认同，或者感到不舒服。我向他们道歉。今天，我正在努力，想将HQ打造成一款可以定义文化的产品，为专业团队提供支持，他们能将目标变成现实。”

投资人对这件事心存忌惮，不过Founders Fund对克劳尔进行调查之后，最终认为可以达成交易，还将一位女性合伙人送入董事会。班尼斯特在声明中说：“我相信HQ可以继续成长，变成能够定义下一代的娱乐平台。能为鲁斯、科林提供支持，我感到高兴，他们正在努力实现公司的远大抱负。”班尼斯特接受Axios采访时还说：“我对宽恕精神深信不疑。”(德克)