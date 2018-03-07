刘强东：做一个不辜负期待、不愧对内心的“村长”

刘强东

南都专访全国政协委员、京东集团董事局主席兼CEO刘强东：

聚焦电商扶贫 想当不负期待的“村长”

来源：南方都市报

全国政协委员、京东集团董事局主席兼首席执行官。曾任第十二届上海市政协委员。今年首次当选全国政协委员，拟提交《关于发挥电商富农作用，打造扶贫“新通路”》等三份提案。

全国两会之人物

今年两会备受关注的一个变动是，新增多位互联网领域代表、委员，其中就包括京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东。第一次当选全国政协委员，刘强东表示，这既是一份荣誉，也是一种责任。

首次亮相两会，刘强东带来3份提案，其中最重要的提案是探讨如何发挥电商富农作用，打造扶贫“新通路”。这份提案的由来或许与他的另一身份有关。去年11月，他当上了河北省阜平县平石头村名誉村主任，并给自己定了一个帮助全村人脱贫的小目标。

结合京东自身的扶贫实践，刘强东在提案中，从农产品规模化生产、扶贫品牌培育、农产品物流设施建设、加大消费扶贫宣传等方面，提出了自己的建议。

两会期间，刘强东接受南都专访时，还就京东物流布局、“无界零售”战略和隐私保护等一一作答。他透露，未来3到5年，京东线上线下一体化的生鲜超市将在全国铺设超千家门店。

我们在阜平的扶贫引起了当地村民的注意，他们主动邀请我去担任“名誉村主任”一职，希望我能为当地引入更多的可持续发展产业，带动全体村民共同致富。我觉得这件事情很有意义，也是我感兴趣的。

谈企业发展

“京X计划”可触达所有中国互联网用户

南都：当委员和当公司老总最大的不同是什么？你准备如何履职政协委员？

刘强东：全国政协是一个深入学习的平台，当委员是个全新的工作，我还需要适应新岗位、熟悉新情况、接受新任务，广泛听取各界意见和建议，在不断的学习中提高自身的履职能力。同时，我也会以实际行动参政议政，在扎实的调研中发掘基层的真实问题，讲真话、述实情，提出切实可行的解决方案，为行业创新和民营企业争取更好的发展环境。

南都：此前作为上海市政协委员，你曾就如何发展现代物流提出建议。2017年4月开始，京东物流集团开始独立运营，在物流方面，京东还有哪些计划？

刘强东：目前，京东是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B 2B、跨境和众包（达达）六大物流网络的企业。京东的智能物流机器人、无人机、无人车自动驾驶技术，以及无人超市项目技术的不断发展和应用，正在帮助京东乃至整个行业实现从仓储到配送最后一公里和空中物流网络的全面智慧升级，以及无界零售的具象化。

未来五年，京东物流计划建设跨区航空物流网络、与达达的众包网络深度协同，形成全国最大的同城配送网络。随着网络布局和建设的不断完善，五年后京东物流将有望成为中国供应链解决方案和供应链科技领域的领导者，并成为年收入规模过千亿元的物流科技服务商。

南都：去年京东提出“无界零售”的战略，希望打破线上线下购物界限，打破生产商、品牌商和平台商的界限，为零售业带来积极变革。为此京东做了哪些努力？

刘强东：去年，我们正式成立了京东物流集团，京东金融也在积极探路，真正成为一家为金融机构服务的科技公司。在产业形态中，我们也在探索，比如融合线上线下一体化的生鲜超市“7FR E SH”已正式落地投入运营。未来3到5年，7FR E SH将在全国铺设超过1000家门店；京东之家、京东便利店也都在稳步推进中。此外，我们还与中国联通、唯品会等线上线下企业达成合作，探索“无界零售”的最新范本。

过去一年，京东依次与百度、奇虎360、网易、搜狗、爱奇艺、搜狐达成战略合作，签署一系列“京X计划”；再加上此前达成合作的“京腾计划”和“京条计划”。目前“京X计划”已可触达近100%的中国互联网用户，打通数据壁垒，让品牌商精准对接消费需求。

谈隐私保护

京东用户数据得到最高级别保护

南都：随着数据壁垒的打通，当被掌握的信息越来越多，如果有一天机器比你更了解你自己，你觉得这是件令人担心的事吗？

刘强东：大数据的真正价值就在于资源整合和开放共享，我认为随着数据壁垒的打通，今后会有更多的数据能实现共享，从而服务于经济发展和人们生活质量的提升。在任何时候，我们都要对新技术抱着积极的心态，所有的害怕、逃避、阻碍技术进步都没有意义，最终也都会被新技术所淘汰。

南都：技术的发展也伴随着隐私和安全问题，京东在用户隐私和技术安全上有何规定？

刘强东：我们一直对用户信息和用户数据进行了最高级别的保护。技术上，通过包括基于大数据分析的风险控制系统等系列措施应对可能出现的隐患，以保护网站及用户信息安全。针对数据安全层面，也采用了更加缜密的技术措施，对用户数据的传输、存储、展现等环节进行保护，以提升用户数据的安全性。

在内部制度和管理上，所有员工入职时必须接受信息安全培训。我们还专门建立了数据安全委员会，推进和保障个人信息安全，并采用严格的数据访问权限控制、多重身份认证等技术保护个人信息。除了在集团内部加强安全措施外，京东也对外建立了安全应急响应中心平台，并与腾讯等企业展开安全领域合作，为用户提供信息安全保障。

南都：具体面向用户有哪些做法？

刘强东：为了更好地保护用户隐私，我们制定并发布了最新的《京东隐私政策》，新的政策条款对于用户的隐私保护做到了具体化和透明化，用户可以根据条款的说明指引到自己的个人信息来进行管理，这样一来，用户对个人信息的掌控力度会更高。我们在收集个人信息时，一定会遵循“合理、相关、必要原则”，并明确告知用户相关信息的使用目的和范围；如果用户遭遇账户被盗、登录异常等，我们还可立即锁定账户，最大限度保障用户信息安全。

应用上，我们也积极探索一切能保障用户隐私的方法。比如我们2017年推出的“微笑面单”，就是利用技术手段将包裹面单上用户手机号的部分信息以笑脸代替，以一种更人性化的方式有效保护用户隐私。我们会通过加密、隔离、脱敏等方式去增强用户使用的信息安全。

谈个人工作

每天再忙都会关注用户体验

南都：你日常的办公状态是什么样的？

刘强东：多年来，只要没有出差，我一定会在早晨8点半准时到公司，与公司高管一起开早会。在10-30分钟的会议上，快速就各部门提出的问题做出决策。我现在的工作重点并不是抓业务细节，而是放在公司战略方向上。

南都：你每天再忙都会做的一件事是什么？

刘强东：关注用户体验。我会经常在京东上下单，以消费者的视角来审视京东。公司的产品做得怎么样、用户是否满意，我把这些视为京东发展的生命线。

南都：去年你成了河北省阜平县平石头村的名誉村主任，你说这实现了儿时梦想？

刘强东：算是吧，我生长在江苏宿迁市一个非常贫穷的农村家庭，小时候最大的梦想就是能当上村长，带领村民过上好日子。

这一次担任平石头村的名誉村主任，其实也是村民们对我的支持与信任。京东集团从2015年开始在阜平县开展扶贫工作，积极扶持当地茶叶、陶瓷和香菇等特色产业发展，引入文化创意类产业，并落地“飞翔鸽”扶贫项目。我们在阜平的扶贫引起了当地村民的注意，他们主动邀请我去担任“名誉村主任”一职，希望我能为当地引入更多的可持续发展产业，带动全体村民共同致富。我觉得这件事情很有意义，也是我感兴趣的。

南都：五年内让全村家庭收入提高十倍，村民全部脱贫，你定的这个小目标如何实现？

刘强东：从短期来看，我希望在力所能及的范围内给村民一些直接支持，解决一些大家“不能等待”的问题，比如孩子上学、老人养老。年前我们给村民送了年货，并在当地落地京东互联网医院；此外我们还计划给当地聘请教师、建养老院等。

长期来看，我们希望将村里现有的农副产品通过品牌化提高附加值，利用京东的电商渠道让农产品加速上行。同时，通过企业招工的方式，让有意愿的年轻人进入京东工作，解决村民的就业问题。此外，当地毗邻五台山，村内有五崖寨风景区，风景秀丽，我们也计划引入一些优秀的开发商，做一些民宿等旅游项目带动当地经济增长。

南都：你想成什么样的“村长”？

刘强东：我希望自己能尽量做一个不辜负期待、不愧对内心的“村长”吧！

采写：南都记者李玲 陈磊（受访者供图）