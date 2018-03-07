滴滴外卖：流量争夺还是自卫反击？

1

继5天前滴滴低调发布“骑手招募令”后，今天，滴滴外卖被曝出首批上线城市。

据《财经》报道，滴滴外卖即将上线，首批上线无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等全国九个城市，商户招募也同步启动，将通过降低抽佣和奖励来获得首批商家和用户，但具体上线时间尚未明确。有知情人士向寻找中国创客记者证实上述消息，并表示，“价格”将是滴滴最大的竞争力。

根据此前滴滴发布的招募页面显示，滴滴外卖骑手分为忠诚骑手和自由骑手两类。忠诚骑手要求每周在线时长大于48小时，月薪保底1万元；自由骑手可自由上线接单，订单收入翻倍。不过，招募城市目前仍只有无锡。

据此前新京报报道，滴滴配送客服表示，滴滴招募骑手要求年龄在18岁到55岁之间，男女不限，需有健康证，且需经过培训后才可入职。此外，客服还称，滴滴骑手的工作形式“肯定与目前市面的外卖骑手有区别。”

实际上，早在去年12月，就有媒体曝出滴滴正在试水外卖业务，在公司内部组织了一个10人左右的团队秘密研发，并有自己单独的办公地点。

这不是滴滴第一次染指外卖业务。更早之前，多家媒体就曾报道称，滴滴试图接触外卖市场的另一重量级玩家饿了么，但之后双方似乎并未达成合作。2015年11月，滴滴战略投资饿了么，占有董事会一席。

不过，滴滴的老朋友，Uber，倒是在2014年就面向美国推出了外卖业务。原本是作为Uber一系列实验性服务的一部分，不过，高速的增量率使Uber在2016年将外卖业务做成独立的App UberEats推出市场，目前已至少覆盖全球近29个国家。

虽说在之前，一直有围观群众试想着能不能在网约车上加入送餐服务，但当Uber真的推出了这项服务时还是让人有些惊讶。更惊喜的是，UberEats表现还不错，其增长速度甚至超过了Uber核心的打车业务，目前其外卖流水占据全球近10%的市场份额。

2

人们或许会想起滴滴程维在此前接受媒体采访时发出的隔空宣言，“尔要战，便战”。很难说如果美团不做网约车业务，滴滴还会不会进军外卖市场。至少从表面来看，这一切不过是双方的你来我往。

早在去年2月，美团就悄悄在南京开始了网约车的试运营，日订单量超过了10万单，并在年中拿到了南京的网约车运营资格证。

今年初，美团在其 App 中的“打车”页面中开启北京、上海的造势行动，吸引司机和乘客报名。但不久就因牌照问题而被相关部门叫停。

本月初，有媒体曝出美团打车将在两周后开启原定7座城市的上线计划。根据此前报名美团打车北京站的司机介绍，美团的抽成比例为8%，与之对应滴滴的抽成比例为20%相差悬殊，对司机的吸引力不言而喻。

IT 行业分析师唐欣认为，滴滴进军外卖业务很大程度上并不是为了反击美团，“而是为自身寻找出路”。“自从滴滴降低补贴以来，订单量明显下滑，不少司机转行。”唐欣说。

滴滴在出行业务受到的威胁并不只来自于美团。还有神州专车、首汽约车、嘀嗒拼车等公司虎视眈眈，起死回生的易到也在今年加大对司机的补贴力度，在一些城市抽成比例甚至只有5%。

高额的利润率吸引着越来越多的跨界玩家进入到网约车的市场。一位投资人告诉寻找中国创客，滴滴在网约车市场一家独大，但用户体验并没有被滴滴满足好。而这正是摩拜、美团、首汽等其他玩家的机会。

3

“滴滴做外卖最大的难题是地推能力和外卖队伍的建设。”而送外卖是一个极其依赖人力的行业，“不仅仅需要补贴，还有许多线下的工作要处理，对于滴滴这样一个轻资产的互联网公司而言，并不那么容易。”在唐欣看来，滴滴进军外卖业务并不会对现有的外卖市场格局造成太大影响。

“外卖业务需要三个核心能力：流量资源、商户资源和配送团队。而滴滴手上只有流量资源。”唐欣认为，滴滴或许会将外卖业务同自身的出行能力结合，“做一些稍微远程的，高端的配送，不会和美团直接竞争。”

也有看法认为，外卖业务对滴滴的最大吸引力在于流量。虽然外卖业务在盈利上无法与网约车业务比较，但作为深入城市毛细血管的最后一环，外卖业务天生所具有的高频、庞大的流量为其嫁接其他服务提供了可能，在同城配送、生鲜到家等物流服务中都可有所作为。

滴滴早期投资人王刚在早前的采访中表示，今天美团和滴滴的竞争不仅仅是出行的竞争、外卖的竞争，而是BAT之后的“次级流量入口”之争。

从这个角度来看，美团滴滴的这场战争无论是谁先挑起，都必有一战。不过，即便有再进一步的理由，但打进别人的本行，不管是对滴滴还是美团，都非易事。无论如何，一场显见的烧钱大战都即将开始了。

记者 | 薛星星

编辑：赵力 王晓琳