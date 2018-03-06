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多家在线旅游平台已无搭售现象 仅推荐相关产品

多家在线旅游平台已无搭售现象 仅推荐相关产品
2018年03月06日 04:26 北京青年报
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　　多家在线旅游平台已无搭售现象 仅推荐相关产品

　　北青报曝光各OTA网站默认搭售情况后 各平台陆续整改 记者近日再次调查

　　携程机票已不再默认搭售

　　去年，北京青年报曾发《携程等购票平台被曝帮你消费》等系列报道，报道发出后，携程方面表示携程机票产品紧急整改。今年3·15前夕，北青报记者再次体验各OTA网站进行调查，发现携程、去哪儿、同程、艺龙等平台已经不再默认勾选附加产品，仅向消费者推荐相关产品；同时，上述平台还推出“普通预订”选项，供消费者直接购买“纯机票”。

　　去年4月16日，北青报刊发《携程等购票平台被曝帮你消费》一文，曝光购票平台在消费者不知情的情况下，“帮”消费者勾选保险、贵宾室等服务。报道引起广泛关注和舆论反响。4月17日，中国消费者协会行函携程网，就搭售事件对其中涉及的消费者权益问题启动调查。携程表示机票产品紧急整改。去年10月，北青报记者调查发现，携程火车票仍有捆绑销售。

　　消费者可选普通预订

　　此前，在北青报进行相关报道后，携程方面表示，机票产品紧急整改，推出了“普通预订”窗口，客户可随时勾选取消。日前，北青报记者体验了该App，发现已不见默认捆绑情况。

　　打开携程App，以北京至上海的航班为例，选择其中的一趟航班，点击后显示两种预订选项，一种为“+38元(抵120车酒券)”的“出行优选”预订，另一种为“普通预订”，消费者可以根据自己的需求选择相应产品。如选择第一种出行方式，多付38元后即可获得价值120元的接送机优惠券和酒店优惠券；如选择第二种“普通预订”，那么即可进入无任何附加产品的“纯机票预订”页面。同时，在订单页面消费者可以选择多种保险、优惠券包、贵宾休息室等附加项目，不过携程方面并没有进行默认勾选。无论哪种选项，在最终的结算费用中都再无其他默认勾选产品。

　　多家平台无搭售现象

　　经调查发现，去哪儿、同程、艺龙、飞猪、途牛、马蜂窝等平台目前也都没有了“默认搭售”的情况，平台提供的多种附加服务在订单填写页面供消费者自行选择，如不需要任何附加服务，则最终价格仅为机票及相关税费。

　　如在途牛旅游网上选择北京至上海的某航班，页面会出现不同供应商，在一些供应商的价格下方，会显示“推荐套餐”，如“经济舱+38元酒店超值券(抵用100元)”，如不勾选，点击进入后，下方总价直接显示机票和机建燃油费价格，无其他默认勾选服务价格。

　　民航新客规将规范搭售

　　据悉，2018年下半年，民航总局将出台《民航旅客国内运输服务管理规定(征求意见稿)》(下称“民航新客规”)。今年1月初起草的民航新客规第七条规定：承运人或销售代理人在销售客票时，不得以默认选择方式为旅客做出购买付费服务的选择。

　　有业内人士表示，“搭售”亦称“附加条件销售”或“捆绑销售”，作为正常的市场销售策略，只要不违背消费者意愿，“搭售”实际上是被允许的、合法的。不过，网络搭售现象之所以让用户诟病，其主要原因是，商家设置的自动勾选、隐匿取消方式、不能取消等强制甚至欺诈手段，侵犯了消费者的知情权和选择权，是把正常的市场策略变成了“强制搭售”行为。而监管部门重点关注的，也是后面这种“强制搭售”行为。

　　本组文/本报记者 温婧

　　财经调查

　　专家：消费者应按需购买保险

　　消费者权益保护专家指出，消费者在购买机票时，应按需选择渠道。比如，如果不需要组合产品，可以选择“普通预订”通道；一旦遇到“默认选择”或“强迫搭售”，应该尽快取消，并向商家或价格监督部门申诉。

　　另外，在目前国内飞机准点率相对较低的情况下，消费者合理地购买延误险、组合险等保险产品，也不失为一种合理的选择。对此，专家建议，一般旅客可按次购买航延险；常旅客可考虑按年购买延误险或意外险；出境游客可提前购买价格优惠的接送机服务等。总之，购买旅游等附加产品，必须基于自主选择，同时消费者也要综合考虑成本和收益。

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