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共享单车面临大洗牌：未来盈利只有两条路

共享单车面临大洗牌：未来盈利只有两条路
2018年03月06日 07:52 新京报
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新京报漫画/陈冬新京报漫画/陈冬

　　共享单车面临大洗牌，要找到盈利方法，目前来看，一是行业集中，通过规模化经营和掌握议价权来提高营收，二是卖身巨头，继续补贴，等待转机。

　　共享单车也出现在了今年两会上。

　　3月5日，交通运输部部长李小鹏在部长通道回应共享单车管理服务问题，称目前共享单车在发展过程中的确还存在存车难、乱停乱放等问题，这需要大家共同治理、共同维护。

　　就在前一日，有媒体报道ofo创始人戴威已通过动产抵押的方式，先后两次将其资产共享单车作为质押物，换取阿里巴巴共计17.7亿元的融资。而另一共享单车企业摩拜，融资情况也难言乐观。

　　从共享单车引发的社会治理问题，到资本层面的资金紧张传言，公众难免疑问：共享单车到底怎么了？

　　目前，摩拜和ofo已从去年大打价格战，恢复到了月卡收费水平，用户一年缴费要达到240元，企业增加了收入，却容易造成相当比例的用户流失。

　　加之冬季以来，共享单车使用频次大幅度下降。由于此前单车投放过多，相关维护运营没有跟上，损坏率居高不下。近来又传出摩拜和ofo内部裁员、城市运营人员大幅度削减的说法，如该说法属实，则意味着接下来的单车维护上更缺乏人手，用户体验可能进一步下降。

　　恶性循环之下，多少人会为提价的共享单车买单呢？

　　就共享单车而言，摩拜和ofo后续融资是否得到投资人支持是棘手问题。其现有股东，恐怕也各有算盘，此前朱啸虎已选择主动套现离场。如果不靠输血，如何找到可持续的经营模式？毕竟单车现行盈利模式非常单一，只得向用户提高收费标准。

　　事实上，盈利模式不清晰问题并非共享单车独有。

　　共享经济另一产物——无人货架的问题也层出不穷，连续多家无人货架企业被爆出货物损耗率偏高、资金链断裂导致裁员等危机。如此而言，前期投入巨大，后期成本回收周期缓慢，单一场景无法支撑企业长久发展，是“共享”业务普遍面临的问题。

　　早在共享单车“提价”前，网约车已先行试水。但因市场基本已成滴滴一家独大，提价也有底气。加之一二线城市用户对于价格不那么敏感，网约车需求刚性反高于共享单车。

　　不过，面对美团网约车等竞争对手，滴滴仍缺乏安全感，除投资ofo，还“收编”了小蓝单车，希望打通共享出行全链条，在资本市场规划更宏大的蓝图。这也意味着共享单车市场仍处乱战之中。

　　对于未来，更可能的是，ofo、摩拜在融资过程中，难免不会逐渐丧失股权掌控，沦为巨头又一个流量、数据和用户入口。如此，共享单车将变成巨头对垒，何时消除无序竞争、走向相对统一，存在诸多未知数。

　　总体而言，由此之前投资过热，共享单车行业出现产能过剩等问题，目前正值行业洗牌，要找到盈利方式，更可能的只有两条路：一是行业迅速集中，形成类似滴滴在网约车的独占模式，通过规模化经营和掌握议价权来提高营收，二是卖身给阿里、腾讯等巨头，让巨头们继续大撒补贴，抢占市场份额，等待未来的营收转机。（楚天 财经评论人）

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