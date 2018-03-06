马化腾：互联网+是手段 数字中国和网络强国是目的

全国人大代表、腾讯董事会主席马化腾：

“互联网+”是手段

数字中国和网络强国是目的

本报两会报道组 张志伟 左永刚

3月5日，全国人大十三届一次会议在人民大会堂开幕，上午8时许，中央大厅北侧首场“代表通道”正式开启，腾讯董事会主席马化腾第一个接受了记者采访。

“我向大家透露一个最新信息，在刚刚过去的春节期间，微信月活跃用户数突破10亿大关。”马化腾回答记者提问时称，全球十大互联网企业中，中国企业已占4家，在社会发展过程中，有一个新的名词叫中国新“四大发明”：高铁、网购、移动支付和共享单车。

马化腾称，很荣幸作为连任老代表来到这里，分享对改革开放40周年的真实感受。改革开放是中国的伟大成就，人类历史上从来没有哪一个国家在短短40年里解决超过7亿人口的脱贫。十八大以来的五年，经济增长质量不断提升，尤其是互联网和科技领域，发展更为迅猛。

马化腾在1984年到深圳，在深圳学习生活了30多年，是特区发展的见证者、亲历者和受益者。马化腾表示，“提到改革开放，不得不提改革开放的窗口--深圳。腾讯从20年前5个人的小企业发展到现在4万多人，同时，深圳也从改革开放前的边陲小村变成现代化大都市，GDP突破2.2万亿元，见证了改革开放的成功。”

马化腾对未来发展充满信心，“未来，我希望用科技创新推动改革发展，希望我所处的粤港澳大湾区在‘一带一路’中扮演重要角色。最后，对数字化进程，我在2015年提到了‘互联网+’、2017年提到了‘数字经济’、今年提到了‘数字中国’。我想，‘互联网+’是手段，数字经济是结果，数字中国和网络强国才是我们的目的。”