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共享单车押金监管办法在路上 摩拜ofo：确保押金安全

共享单车押金监管办法在路上 摩拜ofo：确保押金安全
2018年03月06日 02:27 新京报
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　　共享单车解决了用户出行“最后一公里”难题，但诸多问题也随之而来。3月5日，交通运输部部长李小鹏经过人民大会堂“部长通道”时说，乱停乱放、维护不及时、押金难退……在方便市民出行的同时，共享单车近年来也带来了不少问题。作为一种绿色出行方式，共享单车深受人民群众欢迎，同时需要政府、企业和使用者共同治理，共同解决问题。

　　为防范押金风险，共享单车治理再出招。交通运输部党组书记杨传堂表示，“交通运输部组织做了充分的市场调研，与其他部门已经制定了初步的押金和服务金的监管办法，会尽快发布实施。”

　　对于李小鹏提出的乱停乱放、维护不及时、押金难退的难题，昨日，摩拜、ofo、哈罗单车纷纷表态，会积极配合政府管理、不断提高企业自身服务水平，通过大数据分析调度管理车辆、网格化管理、用户押金委托银行进行托管等方式来解决现有难题。

　　企业用大数据破解共享单车停放难题

　　共享单车用户随意乱停乱放，造成违停车辆堆积是目前主要问题之一。

　　共享单车作为2017年的经济网红，去年高速发展，据杨传堂介绍，共享单车截止到2017年底，已经有77家企业先后进入市场，累计投放单车2300万辆，注册用户达到4亿人次，累计服务170亿人次，日最高使用量达到7000万次，共享单车为绿色出行和解决最后一公里发挥了积极作用。

　　伴随着急剧增加的共享单车数量，车辆乱停、维护管理不到位问题频频出现。从2017年8月网上爆出第一张拍于上海静安区的一处共享单车“坟场”照片后，类似的照片时有传出，不少城市牵涉其中。这些车绝大多数是由于违规停放而被清理聚集于一处。

　　为规范共享单车发展，2017年8月，交通运输部等10部门联合出台共享单车发展指导意见，实施鼓励发展政策，规范运营服务行为。今年两会交通运输部再次聚焦共享单车治理问题，李小鹏指出，共享单车问题需要政府、企业和使用者共同治理，共同解决问题。

　　3月5日，对于如何配合政府管理，共同解决共享单车过量投放、停放秩序乱等问题，摩拜单车创始人兼总裁胡玮炜表示，在配合政府管理方面，摩拜单车人工智能大数据平台魔方正发挥积极作用：目前，摩拜单车在全国多地上线电子围栏系统、铺设超过4000个点，以积极配合上海、广州、深圳等地政府部门治理共享单车过量投放、停放秩序乱等问题。

　　ofo回应新京报记者称，“奇点”系统以“人、车、地点”三者为核心，通过对大数据的挖掘分析，ofo在车辆调度、用户报修响应、沉默车和亚健康车辆的实时监控等精细化管理的细节方面，得到进一步提升。“奇点”拥有每个城市的全貌数据，结合用户用车情况，自动识别用车区域、预估单车存量及用户需求。同时，“奇点”会使用人工智能算法分析用户报修准确度，在1秒内将报修信息反馈到系统中，并对车辆进行处理。ofo在线下采取网格化管理，随时对路面的小黄车进行巡查，对问题车辆第一时间进行处理。

　　针对停放管理难的问题，哈罗单车向新京报记者表示，主要是通过提高精细化运营水平来解决，进行网格化管理。将一个城市的服务区划分为无数网格，每个网格安排固定的人进行运营维护。每个运维人员，要做到违停车辆“15分钟响应并处理完毕”。目前，哈罗单车掌握了两种电子围栏技术，一种是基于蓝牙桩的电子围栏技术，一种是基于高精度定位的电子围栏技术。要根据车辆入住城市的特点来具体选用不同方式的电子围栏技术。

　　押金难退 企业免押金监管办法在路上

　　企业倒闭，押金难退是制约共享单车发展的一大桎梏。2017年在悟空单车、町町单车、3Vbike第一批共享单车停运或破产后，第二梯队的小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车又深陷押金困局，之后中消协曾多次发文处理共享单车押金难退问题。但部分用户深受其害。

　　中国互联网络信息中心发布数据显示，截至2017年6月，共享单车用户规模就已经达到1.06亿；保守估计，仅共享单车领域的存量押金规模近100亿。加上共享汽车及各类物品租赁，整个共享经济领域的存量押金规模预计在150亿左右。

　　业内人士称，此前共享单车企业纷纷入局，确有不少是奔着押金来。那么，押金问题会不会成为共享单车企业“压死骆驼的最后一根稻草”呢？

　　记者注意到，ofo和哈罗单车已经推行信用分免押金行动。哈罗单车告诉新京报记者，哈罗单车在押金问题上，一直力推信用免押。哈罗单车之前启动了“大学生365天免押金骑行”、“特殊人群免押金”活动，除此之外，哈罗单车目前已经在南京、长沙、郑州等20城开启了芝麻信用650分以上免押的活动。

　　ofo也已开启信用免押金服务，用户芝麻信用分值达到650分及以上均可享受信用授权免押金的骑行服务。目前已在上海、杭州、广州等25座城市信用免押金。

　　对于即将出台的押金监管方案，3月5日，摩拜方面表示，摩拜始终确保押金安全，用户随时可以放心退押金。ofo方面回应新京报称，ofo的用户押金一直是可以自主退款的，用户在发起退款后，会在1-3天实现原路径的自动退款。另外，在用户押金安全方面，ofo的用户押金委托银行进行托管，保障用户押金安全。

　　此前，也有企业在尝试银行专项账户存管押金。2017年6月，酷骑单车表示押金保管在招商银行，随后公开宣称与民生银行达成合作。不过，随后招商银行北京银行和民生银行均予以否认。

　　为防范押金风险，共享单车治理再出招。交通运输部党组书记杨传堂表示，“交通运输部组织做了充分的市场调研，与其他部门已经制定了初步的押金和服务金的监管办法，会尽快发布实施。”

　　■ 两会建言

　　全国人大代表

　　广西建筑科学研究设计院副院长朱惠英：

　　实行存量、增量细致化管理

　　科学制定车辆投放机制，实行存量与增量细致化管理。规范企业准入和退出机制。设置独立服务机构、设立独立专用资金银行账户、开放运营数据、保障网络安全、建立车辆维保服务制度、提供保险等准入门槛，退出市场时需妥善处理并依法依规退还押金、预付金等款项，完成所有投放车辆的回收等工作。

　　全国政协委员

　　新华联集团董事局主席兼总裁傅军：

　　将共享单车纳入公共交通

　　和公交车、地铁、出租车一样，共享单车出行具有较强的公益服务属性，通过和公交车、地铁等方面有机衔接，能够更好地发挥综合交通运输体系的高效协同效应。将共享单车纳入公共交通组成部分后，意味着其纳入政府主导下的城市公共交通体系，通过政府向企业采购服务的形式，共享单车能得到更有效的监管，从而解决当前发展中存在的过度投放、无序竞争、调度不及时等热点问题。

　　全国人大代表

　　合肥公交集团客服中心副主任李祥斌：

　　建立大数据监管平台

　　通过互联网建立共享单车大数据监管平台，将平台与租赁单车企业数据对接，平台和企业可以在订单信息、车辆基本信息、车辆动态信息、企业基本信息及承租人信息等方面进行数据交换，科学合理地进行单车投放，并通过数据分析更好地规划公共交通体系，为节能减排提供依据。

　　新京报记者 陈维城 实习生 李晓丽

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