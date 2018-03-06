为什么说独角兽公司登陆A股CDR方式更合适 谁将尝鲜

澎湃新闻记者 刘歆宇

新经济“独角兽”的A股回归号角已经吹响，CDR这个大部分投资者较为陌生的名词，也在近日被炒得火热。

3月6日，在参加政协经济界联组讨论后，证监会副主席阎庆民在接受媒体采访时，谈及海外新经济企业回归A股，是以IPO还是CDR的方式更合适，他回应称，CDR的方式更合适，这也是国际惯例。

到底什么是CDR？

CDR的全称是Chinese Depository Receipt，即中国存托凭证。这是对那些已经在境外上市的公司来说，由它们拿出一部分已经发行的股票，托管在当地银行，然后由境内的存托行在A股市场发行凭证。

有投行人士对澎湃新闻记者解释：“投资者可以买卖的对象不是股票本身，而是这种凭证，而凭证用通俗的话来理解，其实就是证明你有资格购买这个股票。”

他补充介绍，对于国内市场来说，CDR还属于创新品种，之前并没有做过这类业务。

此前，关于监管层支持新经济企业上市、欢迎独角兽回归A股的消息，引来市场热议。有投行人士向澎湃新闻记者表示，监管层已在近日向相关券商传达了资本市场助力中国新经济政策的大方向。而相关部门高层的频频公开讲话，也正印证了这一政策新方向正在不断被推进。

上述投行人士透露，已经分别登陆美国股市和中国香港股市的“BATJ”（百度、阿里巴巴、腾讯、京东）四大巨头，是首批有望回归A股的独角兽。

不过，这位业内人士透露，对于独角兽们如何通过CDR方式回归A股，具体方案仍有待监管部门定夺，“目前还处于沟通阶段”。

对于投行业的从业人员来说，“大部分人应该都是还在摸索，毕竟之前也没玩过，而且目前也没有明确的政策或者法规出台，所以大家也都还在看”。

过去，大部分投资者常听说的中概股回归路径，通常是现在美股或港股市场进行私有化，然后退市，拆除VIE结构，再重新来A股上市。

相比这条传统路径，CDR的好处在于，不用拆除VIE结构，省去了非常大的一个麻烦。

“CDR不改变上市公司主体结构，单纯是在境外，这里说的是相对于上市地的境外，也就是A股市场，发行存托凭证。相比私有化退市之后再来A股上市，最大的好处是不需要拆除VIE结构，这也就是为什么，大家都估计一旦成真，落实起来会很快。”另一位投行人士这样对澎湃新闻记者说道。

这位业内人士还透露，支持新经济企业上市计划名单中，除了第一类已经在境外上市的，包括BATJ在内的大型企业，还有一类，是还没有在境内外上市，但已经搭建了VIE架构的独角兽企业，其中，包括小米和滴滴。



“还有一个是可以明确的，蚂蚁金服不在其列，这次的政策并不支持金融类企业。”

可见的是，已有不少新经济企业对于登陆A股表达出了期待之情。

全国政协委员、百度董事长李彦宏在参加两会期间接受媒体采访时就表示，“归国上市一直是百度的梦想。”对此，百度不讲条件，时刻准备着。

全国政协委员、网易董事局主席兼首席执行官丁磊也表示，“当然会考虑（回归A股）。”

全国政协委员、搜狗总裁王小川则表示，有意愿回归A股，会跟着政策走。

不过，上述接受采访的投行人士提醒，即使政策风口把新经济的热度吹起，市场也需要面对实际问题，比如相关法律及政策的修订，对VIE结构的具体要求等，都是仍未解决的问题。

对此，监管层的表态倒是释放暖意。

全国政协委员、证监会副主席姜洋在3月6日接受媒体采访时，以“修路”比喻证监会当前的任务，“我们就按照政府工作报告抓紧修路。”

证监会副主席阎庆民3月6日下午也表示，今年证监会在支持“四新”企业上市制度上会有所创新。