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俞敏洪委员:课外负担重不能只怪培训机构 要两方面看

俞敏洪委员:课外负担重不能只怪培训机构 要两方面看
2018年03月06日 19:27 新浪综合
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　　未来网（www.k618.cn 中央新闻网站）北京3月6日电（记者 程婷 杨佩颖）“不能光怪民办教育培训机构。”谈起当前的校外培训加重中小学生课外负担重的问题，全国政协委员俞敏洪在接受未来网记者专访时这样说道。

　　在2018年3月5日十三届全国人大一次会议上，李克强总理作的2018年政府工作报告中首次将“着力解决中小学生课外负担重问题”写入，引起热议。近年来，一些面向中小学生举办的非学历文化教育类培训机构开展以“应试”为导向的培训，违背教育规律和青少年成长发展规律，影响了学校正常的教育教学秩序，造成学生课外负担过重，社会反响强烈。

全国政协委员俞敏洪。未来网记者 程婷 摄。全国政协委员俞敏洪。未来网记者 程婷 摄。

　　关于中小学生课外负担重的问题，俞敏洪认为，要从两方面看，不能光怪民办校外教育培训机构。中小学生课外负担重来自于中小学之间的竞争，要把幼升小、小升初考试严格控制了。没有处罚就没有威慑力量。

 

　　在俞敏洪看来，虽然教育部一直强调取消幼升小、小升初考试，但是幼升小、小升初考试却一直存在，仍然存在这种现象，而且任何一个学校举办幼升小或小升初考试，校长们没有受到惩罚，校长们觉得很安全。

　　“如果北京有十个优质中学进行了小升初考试，校长被撤掉，你看他们还考不考？”俞敏洪说。

　　前不久，教育部等四部委联合印发文件整顿民办培训领域，俞敏洪对此点赞，他认为，“我觉得这个本身是好意的，确实无证无照的、不靠谱的培训机构确实应该被整顿，但家长这么拼命的参加辅导，是因为幼升小、小升初、中考、高考这些体系没有改变。”

　　教育部等四部委联合印发文件中明确，将针对面向中小学生开展学科类培训及竞赛活动的培训机构，进行严格规范整顿。

　　对此，俞敏洪表示，新东方不在乎这个，他表示，“如果中小学不用竞赛活动作为录取学生的标准的话不就行了，如果幼升小、小升初考试严厉取消的话符合我对中国学生应该健康轻松成长的看法。”

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