经济学家：区块链是有史以来最言过其实的技术之一

知名经济学家努里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)

新浪科技讯 北京时间3月6日晚间消息，知名经济学家努里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)今日称，比特币的底层技术“区块链”(Blockchain)是有史以来最言过其实的技术之一。

由于不存在中央监管，区块链技术也被称为“分布式分类账技术”，许多大型金融机构都在研究如何利用该技术。该技术的倡导者称，区块链可加速办事进程，包括法律契约、跨境资金流动和大企业后台流程等。

但鲁比尼却并不这样认为。鲁比尼曾担任美国政府的经济顾问，素有“末日博士”之称。他说：“事实上，区块链是有史以来最言过其实的技术之一。与当前数据库相比，区块链的效率更低。”

鲁比尼还称，区块链技术不可能像许多人所说的那样能取消金融中介，不可能取代银行当前使用的系统，也不可能成为一个新的通用协议，就像HTML成为互联网的通用协议一样。

当然，鲁比尼同时承认，对于特定应用案例，如需要在速度和验证之间作出权衡时，区块链技术可以发挥作用。

事实上，鲁比尼一直唱衰数字加密货币。他上月初曾在Twitter上称，比特币终将崩盘，价格终将跌至零。(李明)