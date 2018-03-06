美国最大加密货币交易所Coinbase再遭两起集体诉讼

新浪科技讯 北京时间3月6日晚间消息，美国最大的加密货币交易所Coinbase正面临两起新的集体诉讼，其中一起诉讼指控该交易所涉嫌内幕交易。

周四在旧金山联邦法院提起的一起诉讼称，Coinbase在去年12月比特币现金的上市交易中以不公平的方式获利。比特币现金于去年8月从比特币分叉而来。2月19日，Coinbase宣布将启动比特币现金的交易，当时比特币现金的价格大涨接近1000美元。诉讼认为，Coinbase员工以及其他知情者提前知道了这一上市交易的信息，而比特币现金的价格大涨给这些内部人士带来了不公平的获利。

诉讼指控称，当交易开始时，内部人士涌入Coinbase的系统，以“公平的价格”提交了买入卖出订单。Coinbase不得不暂停比特币现金的交易至次日，以维持流动性。

诉讼称：“当Coinbase的客户开始交易时，内部人士已经把比特币现金的价格炒得很高，其他比特币投资者只能以人为炒高的价格去获得比特币现金。这个被操纵的价格远高于当时比特币现金的合理市场价值。”

当时Coinbase曾表示，关于是否有员工存在不当行为，该公司将展开调查。诉讼则指出，Coinbase随后并未公布调查结果。

根据CoinMarketCap的数据，以市值来看，比特币现金是排名第四的加密货币，本周一的交易价格为1253美元，远低于12月20日的历史最高点4000多美元。

在上周五提交至旧金山联邦法院的第二起诉讼中，两名原告表示，他们无法收取已转移给他们的比特币，并指控Coinbase以欺诈方式截留资金，导致非该交易所用户无法获得这些资金。

他们指控称，当Coinbase用户向非该交易所用户发送加密货币时，后者会收到电子邮件，要求他们必须开立Coinbase帐号。他们表示，有数千人以这种方式向他们发送加密货币，但他们无法收取这些加密货币。

Coinbase尚未对这两起诉讼做出回应。

对Coinbase来说，过去几周正遭遇一系列不利消息。上周二，该交易所表示，将把1.3万名用户的数据提交给美国国税局。此前，美国国税局要求获取这些记录，以调查是否有比特币投资者逃税。今年2月，由于系统出现问题，一些Coinbase用户被收取了额外费用。Coinbase表示，这是由于信用卡发卡行处理加密货币交易的方式发生了变化。Visa随后也确认，问题并不出在Coinbase身上。(维金)