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中纪委机关报谈区块链：如何理解并适度监管是挑战

中纪委机关报谈区块链：如何理解并适度监管是挑战
2018年03月06日 17:57 新浪综合
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　　来源：中国纪检监察报

　　在今年的全国两会上，“区块链”成为一些代表委员热议的话题。这不禁引起越来越多的人的好奇：区块链是什么？它能在未来的社会扮演什么样的角色？

　　区块链是什么

　　党的十九大报告提出，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。

　　如果说互联网技术的发展给国家和社会带来了巨大变革的话，那么区块链将是人类文明进程中下一个技术革新力量。区块链已被称为继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最具有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布认为，第四次工业革命包括人工智能、区块链、3D打印、智能制造等相关技术，其中区块链是连接各个技术的重要桥梁。

　　何为区块链？通俗地讲，区块链是一个去中心化的分布式账本数据库，由于具有去中心化、可追溯性、可维护和可靠的特征,它可以弥补传统互联网在信任机制上的先天缺陷，为人们在互联网上建立可信赖的契约关系提供了可靠便捷的方式。在区块链中，各个参与者集体进行账本数据库的维护，大家通过计算机程序达成一致，并以复杂的加密技术确保数据不可篡改，同时实时发给其系统内的所有人进行备份。这代表着在互联网时代一种新的技术规范，一种新的信任机制的建立。

　　区块链在社会层面的应用延伸

　　我国对区块链的发展和创新重视有加。国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》再三提及区块链，人民银行发布的《中国金融业信息技术“十三五”规划》、工信部牵头发布的《中国区块链技术及应用发展白皮书》，均明确提出要加强区块链技术的基础研发和前沿布局，提出了我国区块链技术发展的标准化路线图。

　　按照设想，经过发展完善的区块链将在未来改变很多行业的面貌。比如，今年参加全国两会的民盟中央提议，建立基于区块链技术的“科技身份证”制度，为每一位科技人员建立数字系统，使评价更准确更公开。全国政协委员王鹏杰提出，开发区块链数字资产项目“核准制”监管，推行个人区块链账户“实名制”认证，做好区块链数字资产投资者的教育工作。他建议“探索建立国家层面的区块链数字资产交易平台”，成立受监管的、高效廉洁的区块链数字资产交易平台，为企业募资和投资者资产增值提供正规渠道。区块链独特的优势，如数据的确权使用、价值的高效传输，正越来越多地被运用于国家机构和大型互联网企业中，除了金融行业领域，在公益、供应链、政府事务等诸多领域，区块链也已开始体现出独特的价值，并陆续有创新的应用模式落地。可以说，区块链正在凭借其公开、透明、不可篡改等优势呈现新一代科技的颠覆性力量。

　　如何对区块链适度监管

　　区块链诞生以来，尽管技术创新与突破层出不穷，但社会级别的大规模应用实践仍然只是迈出第一步。区块链底层技术不成熟、基础设施不完善的状况并没有获得根本改观。

　　对于区块链的发展现状，参加全国两会的部分代表委员也表达了自己的观点。全国政协委员、百度公司CEO李彦宏表示，区块链技术非常具有革命性，但现在还处于非常早期的阶段。而全国政协委员、360董事长周鸿祎表示，区块链也有遭受网络攻击的隐患，比如有人掌握了51%的算力，或者未来量子计算破解了“挖矿”的哈希算法，对区块链技术都是一个挑战。如今不时曝出的丢失虚拟资产的安全事件，恰恰说明区块链技术需要安全保护。

　　中国发展区块链，挑战和机遇并存，而最大的挑战在于“如何让监管理解区块链并适度监管”。中国也许在底层技术还无法与一些先进国家比肩，但中国应用场景的丰富度和创新性则在世界上首屈一指。技术本身没有好坏之分，如何运用才是关键。区块链底层技术获得实质性突破之前的这个阶段，恰恰是一个战略机遇期。如果中国区块链行业能紧密合作，监管能够适当包容、鼓励，中国在区块链领域引领全球指日可待。

　　也有人认为，区块链的匿名性与弱中心化的架构，与现有的监管体系存在某种程度的天然冲突。实际上，区块链技术最终必然演化为“监管融入技术”的模式，区块链的难以篡改、共享账本、分布式的特性，更易于监管接入，获得更加全面实时的监管数据。让监管机构本身也参与到技术中去，通过技术本身实现对技术的监管，将最终化解区块链与监管的冲突。去年9月4日，七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对于行业内野蛮生长的代币融资行为，将其定性为“非法公开融资”。这可以看作是对区块链发展的一次非常及时的监管介入，对后续监管也有很好的借鉴意义。 （原题为《连接未来的“区块链”》）

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