天风证券：从独角兽企业看中国经济的未来 技术驱动

从独角兽企业看中国经济的未来

来源：天风证券研究所

天风策略：刘晨明、肖超虎、徐彪

1、中国有哪些独角兽企业？

中国独角兽企业名单

近期市场开始密切关注独角兽企业，尤其是科技类的独角兽，这和中国经济创新驱动、转型升级的大背景是密不可分的。那么中国到底有哪些独角兽呢？

根据胡润研究院的研究，中国2017年有120家独角兽企业，其中在高端制造、云计算、人工智能、生物科技四个领域有29家。在互联网+X领域，更是存在许多耳熟能详的大型独角兽。下面我们列举出了一些重要的独角兽名单。

从这个独角兽名单来看，可以分成三类。

一类是互联网与生活的融合，这类独角兽都是一些耳熟能详的名字，其特点是基于互联网的生活性服务企业，几乎可以涵盖我们生活的方方面面。金融理财有陆金所、蚂蚁金服，手机支付有微信、支付宝，吃饭外卖有美团点评、饿了么，旅行服务有携程，交通出行有滴滴、摩拜、OFO，看电影有猫眼、格瓦拉，看医生有春雨医生、好大夫……我们的生活甚至都有些离不开这些独角兽了。

第二类是互联网、人工智能等因素与制造业的融合，这类企业有一些已经具有较高的知名度。小米、魅族等利用中国在智能手机制造上的优势，采取互联网销售模式快速成长，并积累了众多的粉丝。如今，小米已经构建起来完善的生态圈，将其品牌影响力进一步扩大。大疆、蔚来汽车分别在无人机、智能汽车等领域构建起一定的品牌影响力，也是利用了其在人工智能方面的优势，与中国制造优势相融合取得的成就。优必选、柔宇科技则在智能机器人、AR/VR等领域积累竞争优势。

第三类是在人工智能、大数据、生物科技等核心技术领域具备竞争优势的独角兽，在所处领域已经具有非常强的竞争实力，但还不为社会大众所熟知。在人工智能方面，Face++、商汤科技、寒武纪科技分别在人脸识别、图像识别、智能芯片等领域构建起声誉。在大数据方面，数梦工场、金山云、腾云天下等依托关联方优势分别在政务、企业、视频等领域构建起云计算和大数据服务模式。在生物科技方面，复宏汉霖、信达生物分别在单抗药物、高端生物制药等领域形成了较强的竞争力，包括已经在A股上市的华大基因在基因测序方面也有领先优势。

2、中国在互联网+的商业模式创新上独具优势

从上述独角兽企业的分类可以看出，中国企业在互联网+的商业模式创新上具有非常强的优势，在某些领域甚至比欧美发达国家更有优势。根据CB Insights公布的全球独角兽榜单，中国独角兽企业数量达到62家，仅次于美国的113家，比第三和第四的英国（13）和印度（10）要超出许多。从行业分布来讲，中美两国的独角兽企业都比较集中在互联网、电子商务领域，这表明中美两国在互联网+的竞争优势明显强于其他经济体。

为什么中国企业在互联网+的商业模式上具有如此强的竞争优势呢？我们认为市场规模优势和人口密度优势是中国互联网相比其他经济体最大的优势，当然网络基础设施和智能手机的普及也是非常重要的前提条件。这也是中国独角兽企业从2010年开始出现，并在近几年快速增加到目前的62家的直接基础条件上的原因。目前中国正在积极推动5G移动网络建设，这可保持或扩大中国在互联网方面的国际竞争优势。

根据中国互联网信息中心的数据，2017年6月中国网民数量达到7.51亿，平均每周上网时长26.5小时。网络购物用户5.1亿，手机购物用户4.8亿，网络外卖用户2.95亿，直播用户3.4亿。与此对应，美国2016年人口总数为3.2亿人，其互联网渗透率为84%，中国互联网用户的规模比美国大得多。网络经济的规模效应非常明显，在互联网金融、网络视频、网络直播、网络购票、网络社交等虚拟情景中，网络就像一个非常庞大的超级城市，聚集着数亿人，这远远超过实体城市的规模效应。在电子商务、网络外卖、网络打车等需要实物交易或体验的情境中，除了用户规模外，还需要通过快递、调度等形式来进行实物的传递或面对面的服务。这时候人口密度就非常重要，很难想象在撒哈拉沙漠怎么发展出淘宝、摩拜、滴滴等企业。

与欧美相比，中国互联网发展的第二个关键优势就在于人口密度。中国平均人口密度为每平方公里139人，欧盟、美国、日本平均为114、33、335人，中国要远远高于欧美，但比日本要低许多。如果考虑到中国人口主要聚集在胡焕庸线的东南方向，实际的人口密度可能要超过300人/平方公里。从实际感受来看，中国东部城市中到处都是人满为患，正是这样的人口密度，支持了阿里巴巴和京东在早期的发展，支持了快递公司的规模效应，支持了近年来滴滴打车、摩拜单车的成功。

庞大的用户规模也给大数据和人工智能的发展提供了基础。数亿网络用户每天在网络上消耗数个小时，其产生的数据量之大不敢想象。这些数据的生产、存储、传输和分析给大数据和云计算提供了发展机遇，也促成了相关产业的兴起。而人工智能也是基于海量数据的研究和分析所产生的应用，科大讯飞早期就是这样发展壮大起来的。可以说，庞大的互联网市场促进了大数据和人工智能等核心技术的发展，而这些发展又反过来促进互联网+的商业模式创新。联影医疗、春雨医生就是人工智能、互联网与医疗服务相融合的产物。

3、在互联网和科技深化发展中，看好中国经济的未来

2008年金融危机以来，中国经济始终没有完全摆脱危机的影响，经济内生动力不足，增长速度不断下降，尤其是从2011年到2016年，PPI出现了连续50多个月的负增长，工业企业盈利能力低下，企业债务高企，隐形失业问题严重。社会各界对地方政府债务、产能过剩、房地产库存过高等因素都非常担忧，即便是到今天，这些担忧仍然挥之不去。这也是中国A、H股主要蓝筹股估值在全球偏低的关键原因。近两年，在供给侧结构性改革的大背景下，三去一降一补取得了不错的效果，化解了部分的担忧，蓝筹股估值也有所上升，但仍然低于国际水平。

但从中国独角兽企业的发展来看，我们认为恰恰是从2011年以来，中国互联网的发展完全是另一番景象。独角兽企业从无到有，诞生了62家新兴的企业，并且从新业态、新模式逐步扩展到新技术，创新发展中的科技含量也不断增强。

回顾中国经济过去的几年，不能仅仅观察以基建和房地产为代表的传统经济，否则就看不到以互联网和人工智能为代表的新经济的活力。当然，我们也不能完全忽视传统经济中存在的问题，尤其是其中蕴含的金融风险。如果我们沿着当前供给侧结构性改革的思路，审慎应对，在未来3-5年妥善化解各种金融风险、尤其是总杠杆率过高的风险，那么中国经济的前景将非常广阔。

基于此，我们看好中国的未来。在当下互联网和科技相互促进、深化发展的环境下，中国经济凭借在市场规模、人口密度、核心技术创新等方面已经累积起来的优势，有望进一步扩大互联网和科技的应用，尤其是在工业生产领域的应用，把人工智能和互联网与工业生产相结合，可以提供生产效率，进一步巩固和增强我国在制造业方面的优势。中国经济的全球竞争力仍可提升。

风险提示：宏观杠杆率过高，海外金融风险冲击。

注：文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告。

证券研究报告 《从独角兽企业看中国经济的未来》

对外发布时间 2018年3月4日