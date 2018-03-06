外卖市场巷战一触即发 滴滴外卖计划进入全国9大城市

这场备受瞩目的滴滴和美团之战，不仅仅是出行抑或外卖的战争，更显示中国互联网小巨头们对“次级流量入口”的争夺已进入巷战层级

《财经》记者张珺／文 编辑／宋玮

中国互联网的小巨头们互相把手伸进对方的碗里，这种趋势不再停留在纸面或口头上，而是即将展开实战。

在内部潜水了五个月的滴滴外卖揭开面纱。《财经》近日独家获悉，滴滴将进入全国九大城市，包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。这是滴滴外卖的首批上线城市，商户招募已同步启动，但《财经》尚未获悉其具体上线时间。据了解，滴滴外卖将通过降低抽佣和奖励来获得首批商家和用户。

五天前，滴滴发布“骑手招募令”：滴滴外卖骑手为“忠诚骑手”和“自由骑手”，“忠诚骑手”需要每周在线大于48小时，月保底10000元；“自由骑手”可自由上线接单，订单收入翻倍。据悉，此时招募状态仅支持无锡。

而去年12月20日，《财经》独家报道在南京测试了10个月的美团打车将扩张至全国七个城市——北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。受牌照问题的影响，美团打车的扩张进展一度停滞，但一位美团点评相关人士向《财经》透露，美团打车最早将在3月开展新城市业务。

从他们要扩张的城市可以看到，滴滴外卖和美团打车不约而同选择了成都、福州、厦门、温州。这四个城市或许成为双方交战的火力中心。

滴滴外卖和美团打车扩张在即，这意味着，备受瞩目的滴滴和美团之战将进入实战阶段，两家小巨头（估值分别为560亿美元和300亿美元）围绕出行和外卖的巷战一触即发。

滴滴和美团的战争始于2017年2月，美团点评在南京突然上线了打车业务。此后，滴滴推出一系列措施，包括推出优享，重启补贴战，进行快捷事业群的组织融合。而其最后一攻是深入美团主营业务的腹地。“尔要战，便战。”滴滴创始人兼CEO程维在接受《财经》采访时说。

滴滴外卖隶属于滴滴新成立的R-Lab部门。《财经》记者曾获得一封其内部招聘的资料，显示，R-Lab是一级部门，负责探索滴滴边界、孵化创新产品（R意为Rebuild），目前已孵化了小巴等新业务。招聘材料还有一个有意思的标题——“滴滴R-Lab团队‘低调起飞’召集令”。

除了自己做，滴滴曾考虑“加持”美团外卖最大的竞争对手饿了么，双方在去年中旬有短暂接触，但之后不了了之。滴滴早在2015年底对饿了么进行过一轮战略投资，拥有饿了么董事会一席。（最新消息是阿里将全资收购饿了么）。因此，不排除滴滴和阿里、饿了么联合围攻美团点评的可能性。

“我早就猜到他们要干了。”一位美团点评相关人士对《财经》说，他认为相比打车，外卖更重运营因而门槛更高，这就相当于“开矿”，有些业务是地表矿，有些需要打洞钻很深才能开采，后者所需的成本和资源投入更多。

滴滴不认同美团的看法，其CTO张博曾在接受《财经》采访时说，网约车的壁垒是技术和规模效应，一旦先发优势形成，后来者难以构成威胁。

一位饿了么人士则评价称，相对打车，外卖更重运营，不是滴滴擅长的技术驱动型业务，滴滴在这方面需要升维。同时，也需要找到合适的掌舵者。有消息说，其负责人是滴滴第一个产品经理罗文。

现在判断两家公司胜负为时过早，滴滴和美团分别需要在重度运营和技术上进一步提升，不过可以预见的是，这是一场巨大的资金消耗战。

据今日资本创始人徐新向《财经》测算，美团此役估计需要花费20亿-30亿美元（今日资本重仓美团点评）。而据《财经》2017年11月报道，美团外卖每个月烧3亿元人民币，饿了么每月7亿-8亿元人民币。

滴滴和美团之战不能单纯从业务思维或者竞争思维去考虑，他们的互相蚕食背后掩藏着更大的野心——对平台、生态、入口的争夺。

当两个超级平台（Super Platform）形成，势必会互相蚕食对方的领域，特别是中国企业大部分缺乏国际化的基因。徐新说：“高频的、刚需的，只要跟交易有关美团都应该做。你不做就有一个空档给了别人。”滴滴早期投资人王刚重申，今天美团和滴滴的竞争不仅仅是出行的竞争、外卖的竞争，而是BAT之后“次级流量入口”的争夺。