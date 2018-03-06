BOSS直聘：区块链需求达去年同期9.7倍 均薪2.58万元

新浪科技讯 3月6日下午消息，BOSS直聘今日发布《2018 旺季人才趋势报告》。报告显示，区块链相关岗位的招聘需求自2017年下半年开始快速增长，2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已经达到2017年同期的9.7倍。人才供应量同比增加235%，增速虽高于其他互联网职位，但存量仍远低于实际需求。区块链相关岗位目前的平均招聘薪资达到2.58万元，区块链技术岗位平均薪资达到2.85万元。

按细分领域划分，招聘区块链相关人才的企业主要集中在互联网金融、计算机软件、企业服务三个领域，三者总占比超过50%。在这些公司中，51%的企业为A轮及以下的初创公司。按规模划分，100人以下规模的公司占比达到62%。

互联网行业领跑人才流入率、薪资榜 区块链成上半年人才市场风口

BOSS直聘研究院数据显示，2018年旺季人才流入率最高的行业是互联网行业，平均薪资最高的也是互联网行业，为1.08万元；薪资增幅也为全行业最高，为5.3%；但流入的人才依旧无法满足行业人才缺口。数据表明，互联网行业再次进入人才最紧缺行业前五，其中在线教育、互联网金融和企业服务三个细分领域人才稀缺程度最高。

BOSS直聘数据显示，区块链自2018年起成为行业最大风口，风头几乎盖过人工智能。区块链相关岗位的招聘需求自2017年下半年开始快速增长，2017年11月之前，区块链相关岗位的平均招聘薪资为2.32万元。2017年11月之后，区块链相关岗位的平均招聘薪资达到2.58万元。

2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已经达到2017年同期的9.7倍。2018年1-2月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。人才供应量同比增加235%，增速虽高于其他互联网职位，但存量仍远低于实际需求。

按细分领域划分，招聘区块链相关人才的企业主要集中在互联网金融、计算机软件、企业服务三个领域，三者总占比超过50%。在这些公司中，51%的企业为A轮及以下的初创公司。按规模划分，100人以下规模的公司占比达到62%。

从职位分布上看，有73.7%的区块链相关岗位为技术类，7.5%为产品类、 8.4%为运营类，还有10%其他岗位(包括行业分析师、市场推广、记者等)。 BOSS直聘研究院发现，超过80%的区块链相关职位对求职者的技能要求在3项及以上，技术类人才除了需掌 握常用开发语言外(C++,Java,Go)，还需要对密码学、共识算法、超级账本、智能合约等有足够了解。

在区块链成为大热风口之后，有声音认为，这可能会影响人工智能行业对人才的吸引力，造成人才向区块链领域流动。BOSS直聘研究院观察发现，通过转岗从事区块链相关职位的人才，几乎全部为从事基础开发或数据挖掘的工程师。截止到2018年2月底，BOSS直聘平台上没有发现 AI领域人才转向区块链行业的趋势，AI领域仍然是大部分资深技术人才转岗的首选目标。

技术人才持续短缺 紧缺岗位 9 成为技术

2018年旺季，随着自动化和人工智能技术在各行业中的逐步应用，一批以简单重复性工作为主的岗位人才供应出现过剩情况，以校对录入、柜员、会展活动执行、物流跟单等为代表的岗位，人才过剩程度较去年同期进一步拉大。而高新技术类岗位由于对求职者技术能力及学历要求较高，人才存量十分有限，呈现严重紧缺状态。在人才最为紧缺的前十个职位中，时下最火的大数据、人工智能、算法类岗位占据半壁江山。

高新技术类岗位不仅人才严重紧缺，在薪资上也展现出碾压性优势。BOSS直聘研究院数据显示，2018年，全国技术/研发、产品岗位人才的平均薪资分别达到1.44和1.39万元，平均薪资增幅超过5%。从互联网到传统 制造业，各行业中技术、产品人才的薪资优势愈发明显，这一点在技术密集型行业上表现更为集中。

城市间人才流动加剧 杭州、武汉、成都、郑州、西安成为新热门

数据显示，一线城市(北上广深)人才净流出率达到 0.6%，较2017年同期增加0.05个百分点。杭州、武汉、成都、郑州、西安五个城市人才吸引力最高，2018年离开北上广深的求职者，有35.5%的人选择了这五所城市，这其中有很大一部分是互联网从业者。

从BOSS直聘的企业端看，2018年招聘旺季，在杭州、武汉、成都、郑州、西安等城市，均出现了大批的互联网相关创业公司。

另一方面，报告显示，近三年来，工作首选城市为北上广深的18-35岁青年劳动者比例迅速下降，从 2015年的65.8%下降至2017年末的46.5%。选择新一线城市的青年劳动者比例直线上升，选择二三线城市的年轻人比例也较2015年翻倍。(张俊)