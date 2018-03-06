《区块链100问》第85集：资产代币化之对标美元USDT

USDT是Tether公司推出的对标美元（USD）的代币Tether USD。1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司执行1:1准备金保证制度，即每个USDT代币，都会有1美元的准备金保障，对USDT价格的恒定形成支撑。某个数字资产单价是多少USDT，也就相当于是它的单价是多少美元（USD）。

由于USDT与等量的美元是等值的，因此它是价值比较稳定的数字资产。在市场价格波动剧烈时，用户可以将账户中的区块链资产替换成USDT，达到保值避险的作用。

用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过交易平台，比如otc.huobipro.com换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在交易平台用比特币换取USDT。

系列小动画《区块链100问》

区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

（微博转发赢好礼~）

《区块链100问》邀你变身区块链达人！