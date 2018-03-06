张近东：用AI、区块链技术打造数据安全“护城河”

全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东

新浪科技讯 3月6日下午消息，全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东今年在两会中提出了数据共享。他表示，大数据是正在崛起的数字中国重要的生产资料，是企业运用互联网，壮大新动能的重要基础。张近东认为，“数据不能割裂，更不能垄断，而要成为全社会的共享资源，简单地说，大数据也要‘改革开放’。”

在张近东看来，互联网支付、位置服务到自动驾驶、智能医疗诊断等，都在产生大量的数据。但数据管理迫在眉睫，目前我国的大数据管理和使用，存在割据、缺失的现象，数据安全仍是软肋。

他建议，国家应把数据平台作为重要的公共基础设施来建设，由政府牵头，参考银联、网联模式，以企业机构为建设和运营主体，将政府、社会的数据汇聚和管理，建立国家级的跨地域、跨行业的开放数据的统一管理平台，引导社会各行各业实现数据开放共享，让广大中小型企业能够与部分已经具有领先优势的巨型企业在数据领域站在同一起跑线上，打破数据壁垒，杜绝数据垄断。

针对大数据可能泄露个人隐私的隐患，张近东提出，需尽快推动数据领域的立法工作，通过人大立法机构，成立立法推进委员会，加快数据采集、开放、共享、安全、使用和隐私保护方面的立法，建立数据标准、界定数据边界，建立数据领域的法制基础，对平台数据进行分级管理，并规范数据资源开放和共享的内容及形式。

同时张近东还强调，具有去中心信任机制、防篡改、记账透明、共监管和可追溯性等优势的区块链技术，在数据安全领域大有可为。他认为，人工智能、区块链、大数据相融合，能够解决数据安全短板。(中奇)