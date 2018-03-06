新浪科技> 互联网 > 正文

Facebook新增两名高管 负责视频内容业务

Facebook新增两名高管 负责视频内容业务
2018年03月06日 15:27 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间3月6日下午消息，Facebook公司在多个社交媒体账号上宣布，该公司新增两名高管，二人都将负责与该公司视频内容相关的业务。

马修·亨尼克马修·亨尼克

　　两位高管之一为前BuzzFeed Studio总监马修·亨尼克（Matthew Henick），在加入Facebook之后他将会负责该平台全球视频内容战略与计划。去年8月Facebook开始为用户提供视频内容，以此进入电视市场。

迈克·彼得古力迈克·彼得古力

　　另一位加入Facebook的高管为迈克·彼得古力（Mike Bidgoli），他曾经在图像搜索与分享平台Pinterest供职过两年时间。彼得古力在Medium上发表了一篇文章，宣布自己将会加入Facebook。他将会负责Facebook的视频内容平台Facebook Watch。

　　该公司去年8月将会在美国部分地区内，为用户提供视频内容。用户可以通过Facebook的手机应用、网站和电视应用进行收看。他们目前提供的节目涵盖了多个领域，包括女性篮球、野生动物节目和育婴节目等。

　　在视频内容市场上，Facebook面临着激烈的竞争，Netflix亚马逊、YouTube、TwitterSnap等企业都是他们的竞争对手。此外他们还要和传统电视网络争夺用户。

　　此前Facebook曾与一些新闻和娱乐积木制作商达成了合作，这些合作伙伴会为Facebook制作视频节目。Facebook的合作伙伴包括Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等。(行云)

Facebook视频高管
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有