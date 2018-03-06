Facebook新增两名高管 负责视频内容业务

新浪科技讯 北京时间3月6日下午消息，Facebook公司在多个社交媒体账号上宣布，该公司新增两名高管，二人都将负责与该公司视频内容相关的业务。

马修·亨尼克

两位高管之一为前BuzzFeed Studio总监马修·亨尼克（Matthew Henick），在加入Facebook之后他将会负责该平台全球视频内容战略与计划。去年8月Facebook开始为用户提供视频内容，以此进入电视市场。

迈克·彼得古力

另一位加入Facebook的高管为迈克·彼得古力（Mike Bidgoli），他曾经在图像搜索与分享平台Pinterest供职过两年时间。彼得古力在Medium上发表了一篇文章，宣布自己将会加入Facebook。他将会负责Facebook的视频内容平台Facebook Watch。

该公司去年8月将会在美国部分地区内，为用户提供视频内容。用户可以通过Facebook的手机应用、网站和电视应用进行收看。他们目前提供的节目涵盖了多个领域，包括女性篮球、野生动物节目和育婴节目等。

在视频内容市场上，Facebook面临着激烈的竞争，Netflix、亚马逊、YouTube、Twitter和Snap等企业都是他们的竞争对手。此外他们还要和传统电视网络争夺用户。

此前Facebook曾与一些新闻和娱乐积木制作商达成了合作，这些合作伙伴会为Facebook制作视频节目。Facebook的合作伙伴包括Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等。(行云)