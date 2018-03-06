亚马逊回应封禁部分中国卖家：被封卖家违反政策

微博 用户爆出 亚马逊 卖家举横幅抗议 用户爆出卖家举横幅抗议

新浪科技讯 3月6日下午消息，针对亚马逊卖家被封一事，亚马逊回应表示，被封卖家违反亚马逊政策，有任何疑问可与亚马逊卖家支持团队或者账号经理联系。据内部知情人士透露，封禁原因为刷单。

今日，有微博消息爆出亚马逊卖家举横幅抗议，图片显示，横幅为“亚马逊黑心平台无故封杀大量中国卖家”。

亚马逊表示，亚马逊致力于持续创新以提升并保护消费者的购物体验，并为全球卖家创造公平、健康、可持续发展的经营环境。卖家入驻亚马逊销售商品必须遵守相关政策。任何违反亚马逊政策的卖家根据其行为严重程度将有可能被取消销售资格、暂停账户、扣留资金，甚至被追究法律责任。卖家如果对自己的账户有任何疑问，请与亚马逊卖家支持团队或者账号经理联系，我们将调查核实并采取适当措施。

据了解，春节前后，美国站的不少卖家在登录账号时出现密码错误提示，联系绩效团队后大部分收到回复称，“因为不可告知的原因，卖家的账号被关闭，同时账号里面现有的结余款项也将不会释放给卖家。”此前，CBS曾报道亚马逊卖家刷单一事。

2017年12月，亚马逊全球开店公布2018年亚马逊全球开店战略重点，通过一系列创新举措，帮助中国卖家布局海外市场。亚马逊中国副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人戴竫斐表示：“当前，贸易环境发生巨大变革，跨境电商已经成为中国企业出口的重要通路。全新发布的‘下一代贸易链’整合解决方案，基于亚马逊全球开店对中国卖家转型跨境出口电商难点的深刻理解，借助亚马逊的全球资源与本地化专业服务，满足不同类型中国卖家的多样化升级需求，充分把握新贸易时代赋予的无限商机，助力中国卖家‘扬帆出海’。”

资料显示，亚马逊于2012年在中国推出“全球开店”业务，目前已有数万中国卖家上线亚马逊全球站点，直接触及超过3亿的活跃消费者与超过百万的企业与机构买家。包括亚马逊美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、西班牙、日本、墨西哥、澳大利亚与中国在内的11大站点已向中国卖家全面开放。全球140多个运营中心帮助中国卖家可将产品销往世界185个国家和地区。（肖鹏）