王小川:手机已成人体器官 年轻人宁愿剁手也要留手机

搜狗 公司CEO王小川 全国政协委员，公司CEO王小川

新浪财经讯 由《中国企业家》杂志社主办的“第二十期中国企业家两会沙龙”于3月5日在北京举行，全国政协委员，搜狗公司CEO王小川出席并发言。

他认为未来人工智会和人类产生一种大融合，“我们今天用的手机已经是一个身体的器官，离不开了。”他做过调研，问年轻人剁一只手还是不用手机，结果很多人选择剁手留手机。

谈到中国看病难、看病贵的问题，王小川认为，只靠政府解决是远远不够的，因为中国总的医疗资源是不充分的，而且也非常不均衡。他认为，可以靠信息技术带来变化，例如通过手机里的软件，可以做一个简单的查询，背后和医联体，大医院、小医院联在一块，一方面原有的资源不充分可以得到很大程度上的解决。 把之前医疗初步的分诊内容可以交给互联网来实现。

但是医院很难有能力承担相对复杂的信息技术的研发，有能力和技术的问题，所以需要互联网公司的参与。“互联网公司必须要参与到医疗领域去，”王小川指出，搜狗每天有几千万人次的检索，是在查询跟医疗相关的内容，不管是糖尿病、某种症状，他们希望通过互联网获得医疗的相关信息，如果在里面给他一些权威的信息提供，作为分治对他们是巨大的帮助。