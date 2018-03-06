亚马逊和摩根大通等机构谈判 或提供支票账户产品

新浪科技讯 北京时间3月6日早间消息，据《华尔街日报》本周一报道，电子商务巨头亚马逊公司正在与包括摩根大通在内的的华尔街顶级金融机构进行早期谈判，旨在为年轻客户和没有银行账户的客户建立一种“类支票账户”产品。

在美国，支票账户（checking account）是用来日常消费的账户，提现无手续费、无时间和次数限制，一般来说无利息或利息很低。

消息人士告诉外媒，虽然最终产品可能包括亚马逊品牌的帐户，但亚马逊本身无意成为一家银行。

根据最近的一项调查，大约有45%的人愿意使用亚马逊作为他们的主要银行账户。

知情人士指出，谈判还处于初期阶段，这种合作将为亚马逊不断扩大的业务组合增加一个实体，现在电子商务巨头旗下的业务分支包括杂货店及数字助理Alexa。

“最根本的目的是通过交叉销售，将现有的摩根大通客户转变为Prime会员，促进后者数量的增长，并在这一过程中主动创造更多可能性，”GBH Insights公司首席战略官和技术研究主管丹·艾维斯（Dan Ives）在给外媒的电子邮件中写道。“最终，亚马逊进入第五个发展阶段，试图在消费者方面双倍下注，通过建立合作伙伴关系，金融垂直业务貌似可称为亚马逊快车的下一个增长点。”

尽管亚马逊拥有广泛的客户群，市场价值不菲，一些人怀疑电子商务巨头最终会否尝试颠覆银行系统。根据上周三LendEDU公布的一项调查，大约45%的受访者愿意使用亚马逊作为其主要的银行账户，而49.6%的人将使用该公司的储蓄账户。

亚马逊似乎对团队合作乐此不疲，尤其是因为该公司希望突破监管障碍，在销售渠道之外开展贷款业务。

“亚马逊可以收集存款，但不能发放贷款，”垂直集团股票研究分析师迪克·柏夫（Dick Bove）说。“我认为可以有一种类似苹果支付的设计。苹果与一些银行有联系，使用后者的支付系统，但很明显，苹果不涉足银行业务。”

本次合作也意味着在亚马逊CEO杰夫·贝佐斯与摩根大通CEO杰米·戴蒙将签署第二个重要协议。近期，贝佐斯、戴蒙和伯克希尔哈撒韦公司的华伦·巴菲特宣布，共同努力降低员工的医疗费用。这些公司总共雇用了110万多名工人。

本周一，亚马逊股价上涨1.6%，摩根大通的股价涨幅为1.5%。(斯眉)