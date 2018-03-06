欢聚时代四季度净营收5.57亿美元 旗下虎牙准备IPO

新浪科技讯 北京时间3月6日早间消息，欢聚时代（Nasdaq：YY）今天发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。报告显示，欢聚时代第四季度净营收为人民币36.265亿元（约合5.574亿美元），比上年同期的人民币24.842亿元增长46.0%；净利润为人民币7.404亿元（约合1.138亿美元），比上年同期的人民币5.723亿元增长29.4%。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街9位分析师平均预计，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，欢聚时代2017财年第四季度每股收益将达1.84美元。财报显示，不按照美国通用会计准则，欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币14.77元（约合2.27美元），超出预期。

另外，华尔街9位分析师平均预计，欢聚时代2017财年第四季度营收将达5.5169亿美元。财报显示，欢聚时代第四季度净营收为人民币36.265亿元（约合5.574亿美元），超出预期。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街15位分析师平均预计，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，欢聚时代2017财年每股收益将达6.54美元。财报显示，不按照美国通用会计准则，欢聚时代2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币45.56元（约合7.00美元），超出预期。

另外，华尔街19位分析师平均预计，欢聚时代2017财年营收将达18.2亿美元。财报显示，欢聚时代2017财年净营收为人民币115.948亿元（约合17.821亿美元），未达预期。

第四季度主要业绩：

- 欢聚时代第四季度净营收为人民币36.265亿元（约合5.574亿美元），比上年同期的人民币24.842亿元增长46.0%；

- 欢聚时代第四季度净利润为人民币7.404亿元（约合1.138亿美元），比上年同期的人民币5.723亿元增长29.4%；

- 不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代第四季度净利润为人民币9.489亿元（约合1.458亿美元），比上年同期的人民币5.986亿元增长58.5%。

2017财年主要业绩：

- 欢聚时代2017财年净营收为人民币115.948亿元（约合17.821亿美元），比2016财年的人民币82.041亿元增长41.3%；

- 欢聚时代2017财年净利润为人民币24.932亿元（约合3.832亿美元），比2016财年的人民币15.239亿元增长63.6%；

- 不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代2017财年净利润为人民币27.509亿元（约合4.228亿美元），比2016财年的人民币16.812亿元增长63.6%。

欢聚时代董事长兼代理CEO李学凌表示：“在2017年结束之际，我们的运营和财务业绩都表现出了强劲的增长动能，对此我们感到高兴。2017年第四季度，在YY直播和虎牙的双重推动之下，我们的移动视频直播月度活跃用户人数（MAU）同比增长36.6%，至7650万人；总视频直播付费用户人数同比增长25.0%，至650万人。这进一步显示了公司旗下视频直播业务的运营能力的有效性和效率。尤其是就YY直播而言，我们继续在内容丰富和产品创新方面付出努力，在我们的平台上整合了更多视频直播内容，并继续推出新的功能，如一系列休闲游戏等。展望未来，我们将继续进一步扩大自身产品，巩固市场领先地位，以便抓住迅速增长的中国视频直播行业中的机遇。”

欢聚时代CFO金秉表示：“欢聚时代在2017年第四季度再度实现了强劲的财务增长，我们对此感到高兴。公司总净营收同比增长46.0%，至人民币36.265亿元，超过了此前预期区间的上限和华尔街分析师的平均预期。这种增长主要是由于流媒体直播业务的营收同比强劲增长51.9%，至人民币33.685亿元。其中，YY直播部门的营收达到了人民币26.758亿元。虎牙最近向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了注册上市申请书草案文件，可能会在美国IPO上市，以便获取自己的投资者群体以融资其长期增长。我们仍旧相信自己已经采取了正确的战略，将可在未来的几个季度乃至几年时间里推进公司的财务业绩，并保持迅速的增长。”

第四季度财务分析：

净营收：

欢聚时代第四季度净营收为人民币36.265亿元（约合5.574亿美元），比上年同期的人民币24.842亿元增长46.0%。欢聚时代第四季度净营收的增长，主要由于流媒体直播业务的营收增长。第四季度流媒体直播业务营收为人民币33.685亿元（约合5.177亿美元），比上年同期的人民币22.182亿元增长51.9%。第四季度来自于YY直播部门的流媒体直播业务营收为人民币26.758亿元（约合4.113亿美元），来自于虎牙部门的流媒体直播业务营收为人民币6.927亿元（约合1.064亿美元）。

欢聚时代第四季度来自在线游戏的营收为人民币1.281亿元（约合1970万美元），相比之下上年同期为人民币1.254亿元。

欢聚时代第四季度来自会员服务的营收为人民币5050万元（约合780万美元），相比之下上年同期为人民币7470万元。

欢聚时代第四季度其他营收（主要是来自于公司旗下在线广告业务的营收）为人民币7950万元（约合1220万美元），相比之下上年同期为人民币6590万元。

营收成本和毛利润：

欢聚时代第四季度营收成本为人民币21.966亿元（约合3.376亿美元），比上年同期的人民币15.596亿元增长40.8%。欢聚时代第四季度营收成本的增长，主要由于收入分成费用和内容成本增长。YY第四季度收入分成费用和内容成本为人民币18.280亿元（约合2.810亿美元），相比之下上年同期为人民币12.222亿元。YY向表演者、公会和内容提供者支付的收入分成费用和内容成本的增长与营收的增长相符合。欢聚时代第四季度宽带成本为人民币1.812亿元（约合2780万美元），高于上年同期的人民币1.689亿元，主要反映了用户基础的继续扩大以及视频直播质量的改善，但很大程度上被公司在效率和价格条款等方面作出的改善所抵消。

欢聚时代第四季度毛利润为人民币14.299亿元（约合2.198亿美元），比上年同期的人民币9.246亿元增长54.7%。欢聚时代第四季度毛利率为39.4%，相比之下上年同期为37.2%。

运营利润：

欢聚时代第四季度运营支出为人民币6.529亿元（约合1.003亿美元），比上年同期的人民币4.955亿元增长31.8%。

欢聚时代第四季度运营利润为人民币8.215亿元（约合1.263亿美元），比上年同期的人民币6.215亿元增长32.2%。欢聚时代第四季度运营利润率为22.7%，相比之下上年同期为25.0%，这种下降主要是由于第四季度中新发放的股权奖励增长。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代第四季度运营利润为人民币10.300亿元（约合1.583亿美元），比上年同期的人民币6.479亿元增长59.0%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代第四季度运营利润率为28.4%，相比之下上年同期为26.1%。

净利润：

欢聚时代第四季度净利润为人民币7.404亿元（约合1.138亿美元），比上年同期的人民币5.723亿元增长29.4%。欢聚时代第四季度净利润率为20.4%，相比之下上年同期为23.0%，这种下降主要是由于第四季度中新发放的股权奖励增长。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代第四季度净利润为人民币9.489亿元（约合1.458亿美元），比上年同期的人民币5.986亿元增长58.8%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代第四季度净利润率为26.2%，相比之下上年同期为24.1%。

每股收益：

欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币11.53元（约合1.77美元），比上年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币9.74元增长18.4%。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币14.77元（约合2.27美元），比上年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币10.17元增长45.2%。

资产负债表和现金流：

截至2017年12月31日，欢聚时代所持有的现金和现金等价物总额为人民币26.174亿元（约合4.023亿美元），短期存款为人民币60.001亿元（约合9.222亿美元），限制性短期存款为人民币10.000亿元（约合1.537亿美元）。欢聚时代第四季度来自于业务运营活动的净现金为人民币13.920亿元（约合2.139亿美元）。

在外流通股票总量：

截至2017年12月31日，欢聚时代所的在外流通普通股总量为12.632亿股，相当于在外流通美国存托凭证总量为6320万股。

2017财年财务分析：

欢聚时代2017财年净营收为人民币115.948亿元（约合17.821亿美元），比2016财年的人民币82.041亿元增长41.3%，主要由于流媒体直播业务的营收同比增长51.9%。

欢聚时代2017财年净利润为人民币24.932亿元（约合3.832亿美元），比2016财年的人民币15.239亿元增长63.6%。 欢聚时代2017财年净利润率为21.5%，高于2016财年的18.6%。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代2017财年净利润为人民币27.509亿元（约合4.228亿美元），比2016财年的人民币16.812亿元增长63.6%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代2017财年净利润率为23.7%，高于2016财年的20.5%。

欢聚时代2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币41.33元（约合6.35美元），比2016财年的每股美国存托凭证摊薄收益人民币26.40元增长56.6%。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），欢聚时代2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币45.56元（约合7.00美元），比2016财年的每股美国存托凭证摊薄收益人民币28.98元增长57.2%。

欢聚时代2017财年来自于业务运营活动的净现金为人民币37.185亿元（约合5.591亿美元）。

业绩展望：

欢聚时代预计，2018财年第一季度净营收为人民币30亿元到人民币31.5亿元，同比增长32.3%到39.0%。这一预期反映了公司基于市场和运营状况的当前和初步观点，未来可能有所变动。

注：本财报中的汇率换算比率为1美元=人民币6.5063元。

近日发展：

欢聚时代旗下主要运营游戏直播业务的虎牙已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了Form F-1注册上市申请书草案文件，可能会IPO（首次公开招股）发行代表虎牙普通股的美国存托股票。

电话会议：

财报发布后，欢聚时代管理团队将在美国东部时间2018年3月5日晚上8点（北京时间3月6日上午9点）召开财报电话会议，解读财报结果。收听电话会议的电话号码如下：

美国：+1-845-675-0438

国际：+65-6713-5440

中国内地： 400-1200654

中国香港：+852-3018-6776

会议ID：# 2199901

在2018年3月13日前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国： +1-855-452-5696

国际：+61-2-9003-4211

会议ID：# 2199901

此外，欢聚时代网站投资者关系频道http://ir.yy.com/将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，欢聚时代股价在纳斯达克常规交易中上涨1.64美元，报收于135.42美元，涨幅为1.23%。在随后截至美国东部时间17:30（北京时间6日6:30）的盘后交易中，欢聚时代股价再度上涨3.47美元，至138.89美元，涨幅为2.56%。过去52周，欢聚时代的最高价为142.97美元，最低价为42.90美元。(唐风)