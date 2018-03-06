第二梯队音乐平台体力不支 多米音乐停摆

何天骄

【二线音乐平台，走向衰败的趋势已成定局，未来市场格局将主要由腾讯、网易和阿里三家主导，竞争的核心要素将是对于版权资源的争夺，及对音乐消费场景的有效覆盖】

在线音乐巨头撸起袖子为版权争夺正酣，第二梯队的音乐平台却体力不支倒地。

就在腾讯音乐与网易云音乐两大在线音乐巨头达成版权合作、宣告版权之争暂告一段落之时，二线音乐平台多米音乐却陷入停摆。智能音响品牌Sonos日前向用户发送邮件表示，多米音乐计划终止相关业务运营。尽管截至目前多米音乐还未对此事正面发声，不过，第一财经记者发现多米音乐的官网已无法登录，其官方微博、手机应用均已停止更新近一个月。

根据多米音乐的财报，此前该公司已经连续多年亏损。与全行业深受版权成本之苦一样，多米音乐也受到了其巨大的成本压力，作为国内最早的在线音乐平台之一，多米音乐用户数一度上亿，如今停摆不禁让人唏嘘，但这也符合互联网行业发展规律，一个领域只能有前二三名巨头才能很好存活，其他都将生存艰难甚至被迫退出竞争。

多米官网停运

Sonos在给用户发送的邮件中提及，“受市场因素影响，多米音乐公司计划终止多米相关业务运营，服务器于2018年2月28日下架，无限期停止音乐服务，同时将导致您在Sonos平台上无法继续使用多米音乐”。

事实上多米音乐的停摆早有预兆。随着在线音乐版权保护加大，特别是版权局最严版权保护令的出台，在线音乐版权价格也不断上涨，一些中小音乐平台也开始面临巨大的压力。多米音乐就是其中之一。

从2016年开始，政府加强了对互联网音乐版权的管理，随着用户对于正版音乐的付费习惯逐渐形成，版权成为各音乐平台争夺的核心资源。

CIC灼识咨询执行董事赵晓马向第一财经表示：“多米音乐倒下的根源在于激烈且残酷的行业竞争，竞争的激烈主要表现在面对巨头的流量压力和日渐退去的品牌知名度上，竞争的残酷主要表现在版权的困境和运维能力上。”

“首先，腾讯系、网易系和阿里系能为各自平台的增量业务带来巨大的流量，这点多米无能为力。其次，行业的马太效应明显，面对次世代的新群体，多米的品牌知名度也处于劣势。再者，内容端的缺失在根本上影响了用户体验，多米也试图想在非版权领域（粉丝经济、线下活动等）建立优势，但面临着巨大的资金投入（版权购买成本、系统迭代成本等）和运营考验（音乐平台的运营复杂性和门槛逐年提高、创始团队离开等问题）。”赵晓马表示。

根据多米音乐在新三板披露的财报，多米音乐已经连续多年深受亏损之苦，还处于主营收入逐渐减少、亏损规模继续扩大的状态。数据显示，2014年和2015年，多米音乐主营业务收入分别为3243.37万元及2607.54万元，净利润分别为-4399.95万元和-5766.74万元。

挂牌新三板后，多米在线仍未脱离亏损的处境。其中2016年，多米在线实现的营业收入同比减少8.72%，归属于挂牌公司股东的净利润为-2700万元，亏损规模较2015年有所缩小。但从2017年开始，多米在线的亏损规模又有所扩大。2017年半年报显示，多米在线归属于挂牌公司股东的净利润为-3476.8万元，较上年同期的-2338.8万元增加了约1000万元的亏损。

多米音乐高管在去年接受相关媒体采访时曾表示，版权已经买不起了。版权的缺失成为多米音乐失去大量用户的关键因素之一。第一财经记者在多米音乐APP上看到，目前该平台几乎主流的音乐版权均没有。此外，记者注意到该平台在2月上旬已停止更新。

手握全球三大唱片公司等主流音乐版权的腾讯音乐方面也向记者表示，此前与多米音乐还有过版权合作，目前已经没有合作了。如果没有腾讯音乐的版权分销，一半以上的主流音乐将无法收听，音乐平台的价值也将大打折扣。

或引发连锁倒闭潮

事实上，多米音乐面临的困境很多二线梯队的音乐平台也同样面临。一位音乐产业观察人士向记者表示：“以共享单车为例，除了第一第二名，后面的活得怎样？在线音乐平台也不例外。下一步将引发二线梯队连锁倒闭效应。多米音乐的停摆等于推倒了二线梯队的多米诺骨牌。更多二线梯队将陷入困境，甚至倒闭。”

现阶段热门的存量版权已基本被腾讯系独揽，增量市场（独立音乐人、歌坛新人等）的契机有限，在此行业环境下，版权转授权合作的达成是大势所趋。但对于二线音乐平台来说，受限于用户体量及生态圈广度，其规模经济和范围经济产生的边际效益越来越低，生存状况相当严峻。“除版权成本外，在获客渠道上的资源投入及平台运维上对于人才的需求，都是二线音乐平台目前无法规避的痛点。”赵晓马表示。

中国数字音乐的市场规模在2017年已超百亿元，随着版权管理加强、用户付费意愿的提升，行业整体收入规模呈现快速增长趋势。

对于二线音乐平台，赵晓马判断，该领域走向衰败的趋势已成定局，未来市场格局将主要由腾讯、网易和阿里三家主导，竞争的核心要素将是对于版权资源的争夺，及对音乐消费场景的有效覆盖。

事实上，中国数字音乐市场已被以腾讯音乐为主的互联网巨头垄断。现阶段，各巨头平台的产品差异化逐渐显现，形成以一体化、场景化、内容化、粉丝化为主的运营特色。赵晓马认为，未来各巨头平台还将继续通过抢占版权资源加强对上游的把控，同时进一步挖掘更丰富的用户付费场景和方式，提升用户付费转化率和金额。对于其他音乐平台，只能在夹缝中依靠维持产品的独特性（深耕内容、创新交互形式、扩展线下活动等）或社群的独特性（保持调性、服务垂直人群等）继续运营。