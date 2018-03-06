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谷歌已签署协议 出售旗下餐饮点评网站Zagat

谷歌已签署协议 出售旗下餐饮点评网站Zagat
2018年03月06日 02:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月6日凌晨消息，谷歌和餐饮点评网站The Infatuation周一宣布，两家公司已经签署了一项协议，内容是谷歌将把旗下餐饮点评业务Zagat出售给后者。

　　The Infatuation CEO克里斯·斯唐（Chris Stang）发表声明称：“标志性品牌不是经常都能买到的，而Zagat就是个这样的品牌。”

　　谷歌在2011年以1.51亿美元的价格收购了Zagat，将其内容整合到了谷歌地图（Google Maps）及其他服务中去。今年早些时候曾有消息称，谷歌可能出售这项业务。

　　The Infatuation并未透露收购价，这个餐饮点评网站已有9年历史，在芝加哥、纽约和旧金山等城市都拥有内部点评团队。该公司计划将Zagat作为一个独立品牌进行运营。

　　“Zagat帮助我们为各种产品的用户提供了有用的、相关性很强的餐饮搜索结果。”谷歌产品和工程副总裁简·菲茨帕特里克（Jen Fitzpatrick）在声明中说道。“The Infatuation是一家创新的公司，对Zagat品牌来说将是个极好的新‘家’。”（唐风）

谷歌Zagat
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