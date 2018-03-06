中国自动驾驶第一案终结？王劲离职 景驰百度言和

在自动驾驶初创公司景驰科技创始人、百度自动驾驶前高管王劲离职后，景驰加快步伐投入百度的怀抱。

百度日前发布公告称，景驰科技正式加入百度Apollo自动驾驶开放平台，成为Apollo合作伙伴。未来双方将展开合作，积极推动自动驾驶行业发展。

2017年3月31日，王劲正式从百度辞职。4月3日，他创立的景驰科技在美国加州注册成立。景驰官方发布的最后一则新闻，是2017年12月28日宣布在广州黄埔开发区设立全球总部。此前的9月，景驰获得了巨额的5200万美元的Pre-A轮融资。

王劲在百度七年，掌管无人驾驶项目四年，令他对这个行业有了深刻的理解。他曾高调表示：“景驰是全世界发展速度最快的无人车公司，原因是拥有一批非常优秀的人。”

这批“优秀的人”，其中就包括百度无人车前首席科学家韩旭，以及前百度T9、顶级算法工程师陈世熹等等。王劲承认，离开百度，是因为自己的想法无法在大公司得到实现。他说道：“既然没有办法说服所有人都走这条路，那么我只能说服自己去走这条路。”王劲一直坚信，无人驾驶的突破口是共享出行。他也是把景驰定义成一家以无人驾驶为核心竞争力的出行公司。

王劲曾做过一个测算，在北京，按出租车行业提供的数据，出租车整体平均下来的价格是每公里3.2元。但无人驾驶每公里1.6元。因此无人驾驶的价格不仅更低，而且商业化强兼具盈利性高。按他的想法，如果景驰拥有3万辆车，就会成为一家盈利性非常好的出行公司。

然而，就在景驰在无人驾驶的道路上飞奔驰骋的时候，百度的一纸诉讼给了这位已过知天命之年的创业者致命的一击。

2017年12月22日，百度将王劲和景驰诉至北京知识产权法院，要求被告立即停止侵害百度的商业秘密，并赔偿其经济损失5000万元人民币。百度认为，王劲知悉百度在自动驾驶领域的商业秘密，包括技术秘密和经营秘密，而王劲离职时既未向百度返还存有百度重要商业秘密的电脑等物品，也没有做出任何离职交接。

这起案件也成为自谷歌无人驾驶部门Waymo起诉Uber以后的又一起“中国自动驾驶第一案”。

第一财经记者查询北京知识产权法院，并未发现法院对百度起诉王劲和景驰进行立案。而第一财经记者向百度方面进行求证，截至截稿未得到回复。

不过，两位无人驾驶领域的资深人士均向第一财经记者透露，这场官司将就此画上句号。据其中一位新造汽车企业的创始人表示：“双方已经摆出了和解姿态。”另一位中国无人驾驶领域的领军者也对第一财经记者表示：“议和是最好的结果。”

另一方面，王劲似乎已经在江湖匿迹。在景驰的官方网站上，王劲已不在管理团队名单中。目前公司CEO是原先的CTO韩旭。第一财经记者电话联系景驰CFO吕庆，但对方电话一直处于关机状态。

为何王劲刚创业时百度不起诉，而是在他创业了大半年后才起诉他？

真正惹怒百度的是王劲在中国市场的扩张。王劲宣布把景驰总部搬到中国或让百度认为，这会对其构成直接的竞争威胁。

一位投资了景驰的企业员工向第一财经记者表示：“做自动驾驶汽车的公司想要打入中国市场，没法不和百度合作。”

从百度与景驰的事态发展结果来看，双方最后也都以巨头入主的方式言和。这对王劲或是最坏的消息，对景驰，却是最好的结局了。