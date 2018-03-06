新浪科技> 互联网 > 正文

中国自动驾驶第一案终结？王劲离职 景驰百度言和

中国自动驾驶第一案终结？王劲离职 景驰百度言和
2018年03月06日 01:46 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在自动驾驶初创公司景驰科技创始人、百度自动驾驶前高管王劲离职后，景驰加快步伐投入百度的怀抱。

　　百度日前发布公告称，景驰科技正式加入百度Apollo自动驾驶开放平台，成为Apollo合作伙伴。未来双方将展开合作，积极推动自动驾驶行业发展。

　　2017年3月31日，王劲正式从百度辞职。4月3日，他创立的景驰科技在美国加州注册成立。景驰官方发布的最后一则新闻，是2017年12月28日宣布在广州黄埔开发区设立全球总部。此前的9月，景驰获得了巨额的5200万美元的Pre-A轮融资。

　　王劲在百度七年，掌管无人驾驶项目四年，令他对这个行业有了深刻的理解。他曾高调表示：“景驰是全世界发展速度最快的无人车公司，原因是拥有一批非常优秀的人。”

　　这批“优秀的人”，其中就包括百度无人车前首席科学家韩旭，以及前百度T9、顶级算法工程师陈世熹等等。王劲承认，离开百度，是因为自己的想法无法在大公司得到实现。他说道：“既然没有办法说服所有人都走这条路，那么我只能说服自己去走这条路。”王劲一直坚信，无人驾驶的突破口是共享出行。他也是把景驰定义成一家以无人驾驶为核心竞争力的出行公司。

　　王劲曾做过一个测算，在北京，按出租车行业提供的数据，出租车整体平均下来的价格是每公里3.2元。但无人驾驶每公里1.6元。因此无人驾驶的价格不仅更低，而且商业化强兼具盈利性高。按他的想法，如果景驰拥有3万辆车，就会成为一家盈利性非常好的出行公司。

　　然而，就在景驰在无人驾驶的道路上飞奔驰骋的时候，百度的一纸诉讼给了这位已过知天命之年的创业者致命的一击。

　　2017年12月22日，百度将王劲和景驰诉至北京知识产权法院，要求被告立即停止侵害百度的商业秘密，并赔偿其经济损失5000万元人民币。百度认为，王劲知悉百度在自动驾驶领域的商业秘密，包括技术秘密和经营秘密，而王劲离职时既未向百度返还存有百度重要商业秘密的电脑等物品，也没有做出任何离职交接。

　　这起案件也成为自谷歌无人驾驶部门Waymo起诉Uber以后的又一起“中国自动驾驶第一案”。

　　第一财经记者查询北京知识产权法院，并未发现法院对百度起诉王劲和景驰进行立案。而第一财经记者向百度方面进行求证，截至截稿未得到回复。

　　不过，两位无人驾驶领域的资深人士均向第一财经记者透露，这场官司将就此画上句号。据其中一位新造汽车企业的创始人表示：“双方已经摆出了和解姿态。”另一位中国无人驾驶领域的领军者也对第一财经记者表示：“议和是最好的结果。”

　　另一方面，王劲似乎已经在江湖匿迹。在景驰的官方网站上，王劲已不在管理团队名单中。目前公司CEO是原先的CTO韩旭。第一财经记者电话联系景驰CFO吕庆，但对方电话一直处于关机状态。

　　为何王劲刚创业时百度不起诉，而是在他创业了大半年后才起诉他？

　　真正惹怒百度的是王劲在中国市场的扩张。王劲宣布把景驰总部搬到中国或让百度认为，这会对其构成直接的竞争威胁。

　　一位投资了景驰的企业员工向第一财经记者表示：“做自动驾驶汽车的公司想要打入中国市场，没法不和百度合作。”

　　从百度与景驰的事态发展结果来看，双方最后也都以巨头入主的方式言和。这对王劲或是最坏的消息，对景驰，却是最好的结局了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有