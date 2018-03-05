意大利学校涉使用盗版软件被诉 或面临巨额罚款

中新网3月5日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利警方在对都灵市一所信息化计算机学校检查时发现，该学校所使用的128台教学专用计算机，安装了超过1300个盗版软件供学生们学习和使用。警方决定，依法查扣违法安装盗版软件计算机，并建议对涉事学校罚款300万欧元。

据报道，对涉嫌安装使用盗版计算机软件学校的检查工作，由意大利米兰、帕多瓦警方负责，并抽调了多名计算机专业警察协助调查。

检查中，警方分别抽检了学校的128台专业教学计算机，所查验的计算机涉及学校的多个教学系和专业。在这些教学计算机中，除主程序和通用程序按规定了使用正版软件外，大部分涉及到专业类和特殊用途的软件均为破解版，或是从社会上购买的盗版软件。

警方表示，作为信息化计算机教育机构，学校使用盗版软件对学生进行专业教育，其危害性质远远超出了单一客体使用盗版软件的危害。学校无疑教唆学生如何破解软件，如何使用盗版。此种教学方式，为学生走向社会所带来的影响和危害，以及负面效应将难以估量。

负责案件的警官强调，信息化的发展需要大量的计算机人才，而不是计算机“歪才”。购买专业类计算机软件，固然需要庞大的经费，学校资金紧张可以理解，但绝不允许采用不正当和投机的手段，教唆学生违法，误导学生发展。

据悉，目前意大利警方已提请检察机关对涉嫌使用盗版软件的学校提起司法诉讼，并建议在给予涉事学校300万欧元罚款，追究直接责任人的相关责任。有关案件的最终处理决定，还有待法院的审理和裁定。(博源)