交通部长谈共享单车问题：要共同治理，才能发展好

3月5日上午第十三届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。交通运输部长李小鹏第三个来到“部长通道”

记者提问：请李部长介绍一下北京到雄安的城际铁路建设情况。另外，有没有规划雄安新区到其他城市的城际铁路？

交通运输部长李小鹏：我们要推动一批重点骨干交通项目的建设，比如京雄高速公路。我们要提升服务品质，促进环保、生态建设。一定努力建设交通骨干网络，为雄安的发展服好务。

记者提问：采取什么措施来解决农民出行最后一公里的问题？

交通运输部长李小鹏：农村公路通车总里程已达到四百万公里，这为农民致富、农村发展提供了有力的支撑。但我们也认识到，农村公路的发展过程中也存在不足和问题。我们的发展措施有：农村公路的建设要尽量向进村入户倾斜；2020年，具备条件的村，要通客车等等。

记者提问：共享单车的管理还不够到位，您怎么看这个问题？

交通运输部长李小鹏：共享单车要共同治理，才能发展好。去年出台了一份指导意见，各地都采取了一系列行动。但共享单车依然存在一定问题，比如乱停乱放、押金难退等。要认识到共享单车是绿色出行的方式，共同治理、共同维护，使其发展好、使用好、维护好。

(根据网络文字直播整理)