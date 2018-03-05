富士康“插队”IPO A股BATJ梦圆进行时

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富士康“插队”IPO就是在证明“A股的BATJ梦”正走向现实。

作为全球最大电子产品代工厂，富士康显然抄了A股IPO的近道：2月1日上报招股书申报稿，2月9日招股书申报稿和反馈意见同时披露，2月22日招股书预披露更新，3月8日上会。如果顺利，富士康本周即将拿到A股通行证。

这完全得益于国家和监管层政策的变化。据多家媒体报道，近期证监会发行部对相关券商作出指导，对生物科技、云计算、人工智能、高端制造4个行业中的“独角兽”的企业客户，符合相关规定者可以实行即报即审，不用排队，VIE架构也不会成为即报即审的障碍。

与富士康同样被坊间归位为新蓝筹，等待登陆A股市场的还有滴滴、今日头条、美团点评等互联网和新经济巨头。这部分企业共同特点是主营业务在中国，还未上市。

此外，多家出席两会的境外上市互联网公司大佬在接受媒体采访时，也纷纷表示期待回归：

全国政协委员、搜狗总裁王小川提到：“搜狗看好这个事情，也有意愿回归A股，会跟着政策走。”

全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊说：“我们当然会考虑。对一个在准备的市场，是随时可以上市的。”

全国人大代表、百度董事长兼首席执行官李彦宏称，一直希望百度能够整体在国内上市，因为主要的用户和市场都是在中国，如果主要股东也在中国就是最理想的情况。

近来，“改革发行上市制度”、“增加制度的包容性”在多层面被广泛提及，体现出对新经济和新兴企业的大力支持。在一月底召开的证监会系统2018年工作会议中明确提出，以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向，吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法，改革发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。春节长假后，新华社一篇《中国资本市场的“BATJ梦”该圆了！》更掀起了舆论广泛附议，为资本市场张开怀抱打call。而以富士康为代表的工业互联网企业抄近道进入A股市场，将成为对舆论，对市场期待最好的回应。

同时，经过监管层多方面持续推进改革，资本市场多层次市场体系不断完善，新三板分层和交易制度改革取得重要突破，“IPO堰塞湖”现象有效缓解，股票发行、减持、退市等基础制度进一步夯实，服务实体经济的直接融资功能进一步增强。依法全面从严监管的态势进一步巩固，市场运行进一步稳健，市场生态呈现积极变化。这为资本市场服务国家经济转型升级重任创造更好条件。而拥抱新经济和新兴企业，让中国的BATJ圆梦A股，恰是资本市场在大国崛起中发挥战略支撑作用，建设富有国际竞争力的中国特色资本市场的重大历史机遇。

独具慧眼