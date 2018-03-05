央行:去年末已有248家银行和65家支付机构接入网联

澎湃新闻记者 陈月石

在强监管下，中国的移动支付市场在2017年依旧保持着高速增长。

中国人民银行3月5日公布的《2017年支付体系运行总体情况》显示，在第三方支付机构方面，2017年，非银行支付机构发生网络支付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%。

而在银行体系，移动支付业务增长迅速，而网上支付和电话支付业务则增长缓慢。

2017年，银行业金融机构共处理电子支付业务1525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%；移动支付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%；电话支付业务1.60亿笔，金额8.78万亿元，同比分别下降42.58%和48.56%。

根据央行在报告中披露的网联平台的试运行情况看，去年四季度接入网联平台的机构增长迅速。

截至2017年末，共有248家商业银行和65家支付机构接入网联平台，各支付机构有序将涉及银行账户的网络支付业务从直连通道切换至网联平台。而在去年第三季度末，共有15家全国性商业银行和9家支付机构接入网联平台。

全称为“非银行支付机构网络支付清算平台”的“网联平台”，是在央行指导下，中国支付清算协会组织支付机构，按照“共建、共有、共享”原则共同发起筹建的。在央行的定位中，网联平台旨在为支付机构提供统一、公共的资金清算服务，纠正支付机构违规从事跨行清算业务，改变目前支付机构与银行多头连接开展业务的情况。

在个人账户分类管理实施后，银行卡的发卡数量保持平稳增长。

报告显示，截至2017年末，全国银行卡在用发卡数量66.93亿张，同比增长9.27%。其中，借记卡在用发卡数量61.05亿张，同比增长7.87%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张，同比增长26.35%。借记卡在用发卡数量占银行卡在用发卡数量的91.22%，较上年末有所下降。全国人均持有银行卡4.84张，同比增长8.35%。其中，人均持有信用卡0.39张，同比增长25.82%。

从2016年12月1日起，银行为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

在信用卡不良贷款方面，截至去年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额663.11 亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.26%，占比较上年末下降0.14 个百分点。