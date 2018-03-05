简普科技第四季度净亏损470万美元 同比减亏28.2%

新浪科技讯 北京时间3月5日晚间消息，中国金融科技企业融360旗下简普科技(NYSE:JT)今日发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，简普科技总营收为5.846亿元人民币(约合8990万美元)，与上年同期的人民币1.138亿美元相比增长414%。净亏损1.364亿元人民币(约合2100万美元)，而去年同期净亏损4310万元人民币。基于非美国通用会计准则，净亏损3030万元人民币(约合470万美元)，而去年同期净亏损4220万元人民币，减亏28.2%。

第四季度业绩：

总营收为5.846亿元人民币(约合8990万美元)，与上年同期的人民币1.138亿美元相比增长414%。

推荐服务总营收为5.479亿元人民币(约合8420万美元)，与上年同期的人民币9930万元相比增长452%。

毛利润为5.234亿元人民币(约合8040万美元)，与上年同期的9530万元人民币相比增长449%。毛利率为89.5%，而上年同期为83.7%。

净亏损1.364亿元人民币(约合2100万美元)，而去年同期净亏损4310万元人民币。

基于非美国通用会计准则，净亏损3030万元人民币(约合470万美元)，而去年同期净亏损4220万元人民币，减亏28.2%。

2017财年业绩：

总营收为14.458亿元人民币(约合2.222亿美元)，与上年同期的3.564亿元人民币相比增长306%。

净亏损2.021亿元人民币(约合3110万美元)，而2016财年净亏损1.821亿元人民币，增亏11.0%。

基于非美国通用会计准则，净亏损9440万元人民币(约合1450万美元)，而去年同期净亏损1.773亿元人民币，减亏46.8%。

截至2017年12月31日，简普科技拥有现金及现金等价物15.438亿元人民币(约合2.373亿美元)。

业绩展望：

简普科技预计，2018财年第一季度总营收将达到3.20亿元人民币，同比增长133%。

电话会议：

简普科技管理团队将于美国东部时间3月5日早上8点（北京/香港时间3月5日晚上9点）召开电话会议，解读财报结果。简普科技网站投资者关系频道http://ir.jianpu.ai将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)