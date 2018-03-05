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印尼共享出行服务Go-Jek考虑IPO：曾获腾讯京东投资

印尼共享出行服务Go-Jek考虑IPO：曾获腾讯京东投资
2018年03月05日 17:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月5日下午消息，在与印尼股票交易所官员会面后，共享出行服务Go-Jek正在考虑进行IPO（首次公开招股）。

　　雅加达的印尼股票交易所总裁蒂托·苏利斯提奥（Tito Sulistio）表示，由总裁安德里·索利斯托（Andre Soelistyo）带领的Go-Jek高管周一拜访了该交易所官员，讨论IPO。不过索利斯托通过短信表示，尽管Go-Jek正在认真考虑IPO，但目前还没有具体时间表。

　　Go-Jek的投资方包括谷歌和KKR，目前已从一款摩托车共享出行应用发展成为综合性服务，提供账单支付、订餐和买电影票等功能。该公司近期获得了谷歌、淡马锡控股和PT Astra International的投资。2016年，CB Insights列出的该公司估值为18亿美元。

　　索利斯托表示，Go-Jek迫切希望在雅加达上市。这将让印尼居民，包括该公司平台的司机有机会持有其股份。

　　印尼交易所的苏利斯提奥表示，Go-Jek也可能考虑进行两地上市，让外国投资者可以投资该公司。即使尚未盈利，Go-Jek也将被允许上市，只要该公司能预测未来的盈利情况。

　　Go-Jek CEO纳迪姆·马卡里姆（Nadiem Makarim）去年12月在彭博社会议上预计，将在未来几年内启动IPO。马卡里姆的目标是让客户可以使用该公司的服务去付费购买咖啡、百货生鲜、各种门票车票，以及其它商品和服务。

　　去年，腾讯京东也对Go-Jek进行了大笔投资。(维金)

印尼IPOGo-Jek出行
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