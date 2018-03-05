《区块链100问》第84集：资产代币化之对标黄金Digix

黄金是避险的不二选择。Digix发行的黄金代币则是数字资产世界里的黄金，其代币简称DGX，能够在数字资产世界中起到避险的作用。

DGX如何实现对标黄金呢？它将黄金资产进行了上链（即：区块链）操作。举个例子，假如你有1公斤黄金准备出售，你可以将黄金切割出售，但这样太麻烦，而且容易形成损耗。

你也可以将1公斤黄金寄到新加坡，让伦敦金银协会（LBMA) 验证黄金，验证合格后会给你发放黄金资产所有权的证书。

该数字化证书可以转换为1000枚DGX代币，即1个DGX代币=1克黄金。大大地提高了黄金的流通效率。同理，需要提取黄金时，只要你拥有相应的代币，即可换成证书去提取黄金。

系列小动画《区块链100问》

区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

（微博转发赢好礼~）

《区块链100问》邀你变身区块链达人！