美国智能机用户访问零售网站市场减少 但花费增加27%

新浪科技讯 北京时间3月5日早间消息，每当有美国人用手机访问零售网站时，他们花费的时间减少了，但支出却增加了。根据Adobe Analytics的数据，从2015年初开始，美国人每次访问零售网站的开支增加了27%。与此同时，智能手机网站的访问时长却下滑了10%。

这表明，只要用户体验快捷便利，人们就愿意在手机上花钱。零售商也在努力提升提升零售网站的访问速度，并简化网购程序。桌面和平板电脑的销售额也有所增加，但速度不及手机。

Adobe预计，随着5G网络增加蜂窝网络的上网速度，手机端的销售额还将进一步增加，因为用户能够以更快的速度完成购买。与此同时，更快、更简单的网站也可以起到帮助。

手机端销售额在美国圣诞购物季1080亿美元的在线销售额中只占少数份额，约为23%，但增速却快于桌面和平板电脑。

2015-2017年，不同设备上网站在线销售额变化

即使智能手机用户在每次访问网站时停留的时间减少，但整体花费却在提高。自从2015年1月以来，美国智能手机网站访问量增长近90%，而平板电脑和桌面却出现下滑。同期的网站流量基本保持平稳。

2015-2017年，不同设备上网站访问量变化

Adobe对2015年1月至2017年12月的5000多家网站的1万亿次访问量进行分析，得出了上述数据。(书聿)