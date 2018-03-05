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考虫完成C轮2000万美元融资 腾讯公司领投

考虫完成C轮2000万美元融资 腾讯公司领投
2018年03月05日 07:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月5日上午消息，在线教育公司考虫（kaochong.com）宣布完成2000万美元C轮融资，腾讯公司领投，B轮投资方经纬中国加码跟投。本轮投资后，考虫将与腾讯课堂达成独家合作。

　　考虫是中国大学生直播课程品牌，自2015年推出英语四六级在线课程，除了四六级课程，考虫的考研、雅思、托福等类别在线课程也迅速成为行业的明星产品。目前已经有全国2400多所高校的数百万名大学生，成为考虫的用户。

　　考虫创始人李好宇表示，学习作为大学生群体的刚性需求，未来空间广阔。凭借扎实的教学教研，考虫致力于提高学习过程中的愉悦性，让学习更加轻松。

　　“考虫出现之前，市面上很多课程产品和服务良莠不齐，结果很难保证。希望通过我们的努力，持续为用户提供高质量的课程内容，提高优质教育资源的覆盖和渗透。”

　　李好宇表示，除目前已开展的应试备考课程外，未来考虫会针对大学生尝试职业类课程。

　　李好宇也是教育培训媒体多知网的创始人，此前曾在网易科技频道、《电脑报》工作。

　　此前考虫曾完成多轮融资：2015年5月，考虫获得北极光创投数百万美元A轮投资；2016年9月，获得经纬领投的800万美元B轮融资。(王上)

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