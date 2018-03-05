19岁女孩陷裸贷陷阱：“实在是太想买新手机了”

来源：中国青年报

刚过去的寒假，对19岁的扬州姑娘张凡（化名）来说有些不平静。上学期，她欠下1万多元的“校园贷”，为了偿还利息，多次借钱，最后被借款人拍下了裸照。

日前，中国青年报·中青在线记者采访发现，各地公安部门正在联合行动，对校园网贷中涉嫌违规、违法的现象依法进行调查、监管，力度空前，避免再有悲剧发生。

“实在是太想买新手机了”

2017年底，看着同学们一个个拿着酷炫的iPhone，张凡心里盘算着换部新手机“迎接新年”，但是她每月只有三四百元的零花钱，对于买时新手机来说是杯水车薪。

她想到了“校园贷”。1月7日，在朋友介绍下，她联系上了一名从事“校园贷”的中间人，这名中间人也是一名在校大学生，这个大学生“出没”在各个大学校园活跃的QQ群里，张凡并不知道对方的真实姓名，只是听说此人负责高校的学生贷款。

当天中午，在学校附近网吧，张凡如约见到中间人，一位自称“专门做贷款”的中介季某也一同前来。

季某向她详细介绍了贷款流程，但张凡想到此前关注的“校园贷”新闻，犹豫不决。季某见状，便约她与贷款人“当面谈谈”。当日下午5点，张凡与贷款人李良（化名）见面，她随后被带到位于扬州邗江区汊河街道的一家投资公司。

这间只有50多平方米、几张桌子和沙发的办公室，让她记忆深刻，公司给她的第一印象就是“不太正规”，“两个30多岁的中年人一看就不是正经人。”

交流中，贷款人对张凡十分热情，并且保证贷款不会出事。“我们是正经生意人，不会瞎要钱。”对方告诉张凡。

张凡仍旧心存顾虑，贷款人便拿出了一些借条，这些借款人都是跟她一个学校的大学生。“每张借条都有签名和红手印，有一张金额甚至达到了6万元。”张凡回忆。

一开始，张凡打算借3000元，可实际操作并没有那么简单。上门费、中介费等额外费用总计3000元，这些都要算在本金里。她算了一下，每周要偿还420元利息，本金和利息都必须在1个月内偿还。

对于无缘无故多出的3000元本金，张凡一开始据理力争，但李良摆出一副“爱借不借，不借走人”的姿态。犹豫再三，张凡还是同意了。“实在是太想要买新手机了。”她说。

李良拿出一张借款金额为3.5万元的欠条，要求张凡“签字画押”。他解释说：“有好多学生最后没钱还，我们这么做只是为了保障公司利益，不会真要3.5万元。”

起初，张凡也担心对方“使诈”，但她在新手机巨大诱惑，以及贷款人1个多小时“软磨硬泡”下，她最终签下欠条，并拍摄了手持身份证的照片。

当场，她拿到了3000元现金。第二天，一部2500多元的手机如愿到手。

裸照“陷阱”

“新手机”的新鲜劲儿没过去几天，第一次偿还利息的时间到了，对张凡来说，之前借的钱以及生活费所剩无几，无奈之下，1月14日，她再次来到这家投资公司，想再借1500元解“燃眉之急”。

这次，只有李良一人在办公室。了解情况后，他立即用微信将钱转给张凡，却要求张凡“补拍裸照”。当时，张凡被吓蒙了，呆呆地站在那里，不知所措，“脑子一片空白”。

为了打消疑虑，李良拿来3张照片，告诉她这些都是借钱女生拍的，并承诺不会外传。“这些照片都是全身照，三点全露，而且露脸。”张凡回忆。

“再给你1分钟时间考虑，要么现在还钱，要么拍照片。”张凡说，对方突然像完全变了个人。这时，她发现办公室门窗已经紧锁，窗帘也不知何时被拉上。

见张凡仍不说话，李良的语气开始变得很凶，还威胁说：“你不说话我就当你答应了，你现在拍也得拍，不拍也得拍。”

最后，在这家投资公司的卫生间里，张凡被李良拍下一张裸照。

此后，张凡一共3次支付利息，总计1260元。噩梦还没结束。1月20日，张凡接到李良电话，“他说我违约了，必须立刻还1.1万元，否则就要带人到我家里要3.5万元”。

在电话中，张凡一直追问违约原因，对方没有解释，便挂断电话。害怕裸照泄露，张凡吓得整晚都没睡着。

第二天，她把事件前后一五一十告诉了父母，并向辖区派出所报警。在民警建议下停止还款。

1月25日，在父母的陪同下到派出所了解情况，办案民警告诉她，李良目前卷入多起案件中。有6名同学在这家公司贷款，有一名同学还是未成年人。这个同学分两次借了4000元，找了“社会混混”担保，最后一共还了4600元。

“我现在特别后悔，再给我一次机会，一定不会为了买手机，做这样的‘蠢事’了。”张凡说。

中国青年报·中青在线记者未能联系到该投资公司相关人士进行采访。据了解，目前，当地警方还在进一步调查中。

如何整治“裸贷”乱象

前不久，南京秦淮警方摧毁了一家高额借贷公司，抓获嫌疑人14名。该团伙成员因涉嫌敲诈勒索已被秦淮警方刑事拘留。今年1月起，秦淮区警方陆续接到报警，称被讨债人员上门催债。奇怪的是，借钱的人找讨债公司还钱，公司人员却避而不见。

据介绍，这家小额贷款公司租了一个办公室，专门做无抵押贷款生意。与一般小额贷款公司不同，这家公司贷款利息高得吓人。

如果想要从他们手里借钱，借款合同里约定的借款数额，要比实际拿到的钱高出几倍。比如借1万元，欠条就会写3万元。合同规定必须按时还款，一旦违约就有高额违约金，违约金是本金的几十倍。警方发现，有受害者借了1500元被要求还6万元。

警方开展深入调查，发现公司成员有10多人。这个团伙成员非常年轻，都是90后。负责接业务的只有两三人，其他人员的工作是催债。在接业务时，业务员虽然说是无抵押贷款，但其实都会把身份信息、家庭住址、工作单位弄得清清楚楚。

有受害人说，业务员和他们联系，如果没有及时还钱，就会有讨债人员上门“家访”。在墙上用油漆写欠贷人信息，到受害人单位闹事讨钱。

民警还发现不少女性被要求拍了裸照。一位女性受害人说，借钱时，她被要求拍裸照作为借贷保证。因为急着拿钱，她专门被带到公司去拍摄。

警方介绍，公司有一个专门用于拍裸照的多媒体室。还有受害人被拍裸照时是当着男业务员的面。

秦淮区警方初步掌握该团伙核心成员身份，3名来自安徽滁州市的90后出资在南京办了这家公司。1月17日，警方实施抓捕，民警在现场搜到大量借条和现金，在催债人员手机里发现了不少女性受害人裸照。这些年轻人根本没有意识到这是违法行为。

中国青年报·中青在线记者检索发现，2017年，甘肃定西、江苏南通等地都有“裸贷”案例发生，检察院都以涉嫌敲诈勒索罪批捕犯罪嫌疑人。

值得关注的是，从今年开始，西安市政法委发布通告，开展扫黑除恶专项斗争，共有10种行为涉及黑社会性质犯罪，近些年来新出现的依靠“校园贷”“裸贷”而引发的暴力讨债也在其中。

江苏诺法律师事务所樊国民律师指出，部分借贷公司或者网络平台，采取虚假宣传的方式和降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等手段，诱导学生陷入“高利贷”陷阱，侵害学生合法权益。

樊国民建议，一方面，要加快立法，尽快出台相关法律法规，做到有法可依。对小贷公司和借贷平台的资质审核、资金监管、信息共享、监管主体等作出详尽的规定，以立法引导其健康发展。另一方面，要对在校学生加强金融、法律教育，加强其金融安全防范意识和法律意识，比如出借人违法在网上出售或者公开借款人身份证等个人信息的行为就涉嫌侵犯公民个人信息罪；违法催收手段也很可能涉嫌敲诈勒索罪，而裸照的出售者、转手者、传播者将可能涉嫌传播淫秽物品罪。而出借人将学生的裸照发布到网上，侵犯了学生的隐私权，作为受害者可对发布者主张民事侵权责任。