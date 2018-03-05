丁磊参加全国两会：畅谈人工智能 建议发展教育科技

“今天我的身份是全国政协委员，希望大家不要聊太多公司相关的问题。”昨晚7点多，全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊在媒体沟通会上如此强调。他身着黑色西装从刚刚结束的政协分组讨论现场赶过来，胸前挂着鲜红的委员证，和以往媒体镜头下一身休闲装的形象截然不同。

今年是丁磊首次以全国政协委员的身份参加全国两会，他为此准备了多份提案建议，主要围绕两个话题：“一是互联网信息的精品化建设，主要从教育、文化、网络三方面进行提案，包括建设中小学精品教育、在线开放课程、精品图书数字化、青少年健康上网；第二是重点民生问题的改革，包括慢性病的防控、食品安全、老年人便捷出行，还有互联网的精准扶贫”。丁磊称：“其中，我比较关注中小学精品教育、慢性病的防控、食品安全。”

呼吁

政府加大教育科技投入

之所以重点关注教育问题，丁磊表示源于自己深受传统教育问题困扰的经历。

“小学5年，我换了3个小学。而我考上的中学，在过去20年是没人考上过大学的，你想我的压力有多大？我爸爸是大学生，儿子没有考上大学基本就完了。到我大女儿读书时，为了学区房，我租了5年的房子住。”丁磊称，但互联网会改变这一现状。

针对我国中小学精品在线开放课程发展不平衡、不充分的问题，丁磊在《关于加快义务教育信息化改革，深化精品在线开放课程平台建设的提案》中提议：促进中小学精品在线开放课程平台建设，实现教育资源平台共享；重视ST E A M教育资源在中小学精品在线开放课程平台的应用；继续加大对基础设施落后地区的支持；引导学校、教师观念升级，完善课程评价机制。

“今天的小组讨论中，有个委员提到配备乡村教师问题，我觉得这是配备新的教育技术手段的问题。”丁磊认为，应该通过技术手段让全国各地中小学生像大城市学生一样获得学习的机会，“政府应该在教育技术手段上做更多的探索，现在的教育模式还很传统，应该有更多的互动和创新”。

丁磊建议国家应该在教育科技方面多研究、多投入，包括用游戏的方法去引导儿童教育，利用互联网开展线上精品教育课程手段等。

建议

尽快完善食品溯源机制

在食品安全领域，丁磊结合网易味央在多地开展的养猪探索与实践，带来了《关于完善食品、农产品溯源制度，构建食品安全长效机制的提案》。

“我现在去农贸市场买东西，有一些提心吊胆，因为没人保证没有农药残留和抗生素残留。”丁磊称：“在养殖业里，养殖户用的抗生素比较多。”

因此，丁磊建议国家应该建立可溯源机制。“我在日本看到，芹菜上会写着种植户的名字，这是一个品牌。”丁磊称，希望国内能够做到这一点。

目前，中国食品、农产品溯源制度建设仍处于初期阶段，现有的追溯信息平台无法覆盖全部溯源需求，且存在各自为政、交叉重叠现象。同时，政府对小型、零散经营者的监管力度不足，缺乏在食品安全危机萌发初期预防、应对和处理的能力。

对此，丁磊建议：尽快推动食品 、农 产 品 追 溯 工 作 法 制 化 进程；明确食品、农产品溯源工作主管单位及协助单位，推进两者间的信息集中化管理；构建“从田间到餐桌”全程监控机制，鼓励“透明农业”；推进食品、农产品溯源工作现代化、智能化，提高突发事件反应速度和精确程度等。

关注

医疗、养老和扶贫等民生问题

关于重点民生问题改革，结合网易20年互联网发展实践，丁磊还围绕医疗、养老和精准扶贫等重点领域，提出了具体建议。

在医疗领域，丁磊呼吁加强慢性病防控。“中国人心血管病、糖尿病较多，这些都和饮食结构有关系。”丁磊称，“我今年47岁了，宁波人习惯吃咸的比较多。现在发现，过多摄入盐对高血压有影响，过多摄入糖对糖尿病影响很大”。

因此丁磊在提案中建议：将慢性病防控纳入政府发展规划、健全慢性病预防相关法律制度、加大健康生活理念宣传力度、建立高效的全国范围慢性病大数据监测体系等。

“在丹麦，有一个C andy tax（糖税），他们知道糖对人健康有害，所以干脆设了50%的糖税。这一招在中国早用在烟草改革上了。”丁磊称，“其实，我觉得对糖或者食品都应该有一些疾病防控措施，比如，可口可乐上写着一罐可乐有150多卡路里时，你喝掉这个的动力就会小很多，就像烟盒上面印着‘吸烟导致肺癌’等疾病一样”。

此外，在养老领域，丁磊还建议政府：大力完善公共场所无障碍设施建设；公共交通工具加设老年人无障碍设施，避免限制老年人出行。同时，鼓励互联网企业简化现有叫车服务，对司机进行专项培训等。

丁磊的部分提案建议

《关于加快义务教育信息化改革，深化精品在线开放课程平台建设的提案》

《关于完善食品、农产品溯源制度，构建食品安全长效机制的提案》

《关于加快推进个人所得税综合计征改革，促进税收公平的建议》

《关于提高全民慢性病防控意识，建立科学健康知识传播体系的提案》

《关于积极应对人口老龄化，保障老年人便捷出行条件的提案》

《关于利用信息技术促进农业产业升级，推动精准扶贫工作的提案》

《关于进一步普及数字图书，提高全民阅读水平的提案》

《关于引导青少年健康上网，促进青少年全面健康发展的提案》

精彩问答

“继续用游戏来探索教育技术”

南都：对于通过网游或手游促进青少年教育有哪些建议，网易有没有相关计划？

丁磊：英国每年有一个展览会，被称作“教育界的奥斯卡”，即英国教育科技展（BET T ）。其中，有一个展览模块就是教育类的小游戏，比如一个德国公司开发的《小鱼回家》，是专门锻炼七八岁儿童的逻辑判断能力，这个德国公司还做了另外一个《发现另外一个世界》，也很成功。可以看出，国外有一大批专门从事教育游戏软件开发的公司。

南都：国内教育类游戏开发的水平如何？

丁磊：比如，网易的《炉石传说》就是一个很好的卡牌游戏。我们会继续用游戏的手段在教育技术方面做出探索，游戏只是教育技术实现的一个手段。

“无人汽车可以送报送外卖”

南都：如何看待人工智能、区块链这些新技术的发展前景？它们会带来哪些颠覆性变化？

丁磊：区块链和人工智能肯定都会有（发展前景）的。

关于人工智能，网易有道辞典的拍照翻译水平能够达到6到8级的英文翻译水平。随便拿一本在英文杂志，拍个照，一秒钟就给你翻译成中文，这背后就是用了人工智能。我们过去用了8年时间做的翻译功力，还不如用1年人工智能速度来得快。

人工智能应用最成功的场景，就是无人汽车，不管是无人送货汽车还是无人载人汽车，谁先发展起来，物流的成本就会下降五到十倍。比如报社送报纸，使用无人送货汽车，在城市里时速不超过40公里，到点定位送报。比如外卖行业，无人驾驶汽车可以直接送到家门口，24小时、刮风下雨都送。另外，还可以用无人驾驶汽车从水果批发市场把新鲜水果送到家，（无人驾驶）的改变是巨大的。

关于区块链技术，不要把区块链技术想成比特币，比特币只是区块链应用的一种场景，把它应用到加密货币里了。区块链本身很多应用都会改变我们生活的现状，会在3年内突飞猛进。

采写：南都记者 马宁宁 实习生 彭缘 陈琳玫 受访者供图