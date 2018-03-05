独角兽概念股走红资本市场：红杉捕获27家 腾讯21家

近日，独角兽概念股走红资本市场。新京报记者统计，3月2日，沪深两市有35家公司涨停，其中包括蚂蚁金服相关概念股高伟达、合肥城建，此外，小米的相关概念股普路通、精达股份，参股独角兽公司宁德时代的上市公司华西股份也涨停。

也正是在3月2日当天，全国政协委员、中国证监会前主席肖钢接受媒体采访时表示，A股新股发行制度改革，服务独角兽企业上市，是新股发行核准制度的创新。

3月3日，全国人大代表、深交所总经理王建军也对媒体表示，证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已经基本完成，“真诚的邀请新经济企业能够留在境内，也真心的欢迎新经济企业来深交所。”

而在此前的2月28日，已经有媒体报道称，证监会对券商作出指导，包括人工智能、高端制造、生物科技、云计算在内的4个行业中，对“独角兽”公司开通IPO绿色通道。

而这些独角兽背后的投资人或才是他们IPO的最大受益方。这其中包括红杉资本、BAT等投资人。在胡润研究院统计出的120家未上市的独角兽企业中，红杉资本捕获的“独角兽”数量最多，达27家，腾讯系第二，投资21家。

独角兽120家，“小米概念股”有21家

独角兽，是2013年风险投资家Aileen Lee创造出来的概念：简单定义就是估值在10亿美元以上的初创企业，这里的“初创”也有许多投资机构定义为成立不到10年。

2017年12月，胡润研究院发布《2017胡润大中华区独角兽指数》，胡润研究院通过搜集近800家高成长型非上市企业数据，结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的新兴行业优秀企业，筛选出120家独角兽企业，其中北京的独角兽企业数量占45%。

根据胡润研究院数据，上述120家独角兽公司有22家是属于互联网服务、22家公司是电子商务公司、17家是互联网金融公司、10家是文化娱乐公司，还有部分近来较为受关注的大数据与云计算、人工智能、机器人等企业。

按照市值榜单，蚂蚁金服以4000亿人民币的估值位列第一，滴滴出行、小米、新美大分别以3000亿元、2000亿元、2000亿元的估值位列第2名和并列第3名；今日头条、宁德时代、陆金所三家公司均以1000亿的估值并列第5名；大疆以800亿估值位列第6名；口碑、菜鸟网络、京东金融、饿了么均以超过500亿元的估值同时位列第9名。

新京报记者统计，在上述120家企业的基础上，A股市场上衍生出大量的“独角兽概念股”。其中，“蚂蚁金服概念股”就有20家、“小米概念股”有21家、参股“宁德时代概念股”有12家、“菜鸟网络概念股”有7家。

根据上述不完全统计，我国市场中的独角兽公司、独角兽概念股之和超过200家。

独角兽IPO“蠢蠢欲动”，有的先挂牌新三板

早在2月28日，就有媒体报道称，证监会或已向相关券商做出指导，包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造四个行业中，如果有“独角兽”企业客户，立即向发行部报告，符合相关规定者立即向发行部即报即审，不用排队，两三个月就能审完。

3月3日，全国人大代表、深交所总经理王建军也对媒体表示，证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件。

3月4日，第十三届全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军在其提交的提案中指出，应该让更多新技术新经济的创新企业在A股上市。傅军称，应鼓励蚂蚁金服、华为、小米等在A股IPO，要大胆探索尝试同股不同权，放开重组审批，鼓励海外创新型上市企业回归A股或在A股分拆上市。

不放过下一个“BATJ”的呼声下，已经有越来越多的独角兽企业瞄准A股市场。

2月9日，富士康的招股书进入预披露状态，而在2月22日，富士康的招股书就进入“预披露更新”状态。资本市场普遍认为，这是富士康进入IPO排队快速通道的一大表现。3月1日，富士康概念股安彩高科、宇环数控涨停。3月4日，证监会官方网站披露，富士康A股IPO申请将于8日上发审会审核。

近日也有媒体报道，作为独角兽中的巨头，小米的IPO最终可能敲定在A+H股两地发行。虽然该消息一直没有得到小米官方证实，3月2日，小米概念股中的精达股份、普路通两家公司都涨停。

独角兽企业中的宁德时代，早在2017年11月就向证监会提交了IPO招股书申报稿，计划发行股份不超过2.17亿股，拟募资131亿元，出让约10%股份，由此推断，宁德时代估值已经超过1300亿元。据知名医药媒体Endpoints网站1月16日报道，生物科技类独角兽企业信达生物也正在筹划IPO，但上市地点未定。

此外，蚂蚁金服、京东金融等企业的上市日程也一直受到资本市场的关注。2月1日阿里巴巴发布公告称，将根据2014年双方签订的协议入股蚂蚁金服并获得33%股权。这意味着距离蚂蚁金服上市又更进一步。

值得注意的是，目前已经在国外资本市场的互联网巨头，也表示想要回归A股。3月2日，李彦宏在接受新京报记者采访时表示，希望能够早点回归国内的股市上来。

据媒体报道，参加两会的全国政协委员、网易公司董事局主席兼CEO丁磊称，会考虑回归A股市场。全国政协委员、搜狗CEO王小川被问到“搜狗会不会考虑回归A股”时回应：“搜狗看好这个事情，也有意愿回归A股，会跟着政策走。”

“独角兽”进入A股仍是一个“老大难”问题，由于A股IPO发审机制，要求拟上市企业需连续3年持续盈利，对企业股权结构也有限制性要求，这使得很多新兴互联网企业在股权结构和盈利方面无法满足A股发行条件，上述因素成为“BATJ”选择中国香港、美国资本市场上市的原因之一。

对于难度较高的A股上市，也有的独角兽企业选择了“曲线进入资本市场”，即先挂牌新三板。新京报记者统计，在胡润排行榜中统计出来的120家独角兽公司中，神州优车、英雄互娱、孩子王等企业均在新三板挂牌。

红杉资本捕获“独角兽”最多，其次是腾讯

能够快速崛起的独角兽一旦能够通过“绿色通道”尽快上市，那么获益最大的必然是独角兽公司背后的投资者。新京报记者统计发现，这些独角兽企业背后，均有不少资本巨鳄、BAT参股，也有不少企业被有国资背景的投资机构参股。

去年12月胡润研究院统计出的120家未上市的独角兽企业中，红杉资本投资的有今日头条、大疆、京东金融、饿了么等27家公司，成为捕获独角兽最多的一家企业。

腾讯投资的有滴滴出行、新美大、链家、未来汽车等21家独角兽企业，阿里系投资的有11家独角兽企业，包括蚂蚁金服、口碑、魅族、大地影院、淘票票等企业。此外，经纬中国、高瓴资本、启明创投分别投资了15家、13家、13家独角兽企业。

值得注意的是，前十名的独角兽企业中，至少有5家国资参股。

新京报记者通过天眼查统计发现，蚂蚁金服的大股东中，全国社会保障基金理事会参股9.56%，是杭州君瀚后的第二大股东。

而早在2016年4月，蚂蚁金服就宣布公司完成B轮融资，投资方中包括中投海外、中国人寿、中邮集团有国资背景的公司。

此外，前十名独角兽公司中，今日头条获得中国建设银行旗下的建银资本投资、宁德时代获得国投创新投资、陆金所有中银集团投资、京东金融获得中国太平投资。

据胡润研究院数据，上述120家企业中的总估值超过3万亿元，如果这些独角兽企业中有部分能够享受到IPO快车道成功上市，估值仍有较大的上涨空间。

专家建议：支持独角兽上市，两条腿走路

据报道，全国政协委员李稻葵近日表示，目前支持独角兽企业回A股，通过发行CDR更符合实际。

财经评论员朱邦凌在接受新京报记者采访时表示，A股新经济公司、独角兽企业的上市，将有大批优质公司进入A股市场，可以改善资本市场结构，改变目前A股上市公司传统企业过多的现状。目前，中国的大批新经济公司也有这种尽快上市的需要，中国经济结构转型也需要资本市场做出改变，从资源配置上支持新经济发展。

朱邦凌认为，目前，让独角兽企业尽快在A股上市，可采取两条腿走路。一是让符合当前IPO标准的独角兽企业IPO上市，如富士康，宁德时代等。二是让不符合当前IPO标注的企业发行CDR——这些独角兽企业可能未达到盈利标准、VIE架构未拆除、同股不同权。A股IPO标准尚未修改，而修改IPO标准涉及修改证券法、公司法，需要一段时间。

新京报记者 李云琦