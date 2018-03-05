男子在手机App中打牌输掉70万 律师称开发者涉嫌违法

原标题：手机App打牌 两月输掉70万

河南信阳的王先生今年30多岁，去年年末，他下载了一款手机App，和来自各地的用户打牌。但是想要参与牌局必须花钱购买游戏币，而在短短的两个多月的时间里，王先生通过这款App，一共输掉了“价值”70多万元的游戏币。律师表示，开发这类App或涉嫌违法。

只为打发时间 却输掉70万元

王先生告诉北京青年报记者，自己常年在安徽等地打工，去年10月份在同事的推荐下，他下载了一款手机App，“当时不知道是赌钱的，就是为了打发时间”。

而北青报记者了解到，这款App的玩法被称为“掼蛋”，其实就是一种扑克的玩法。最早发源于江苏淮安，之后在江苏、安徽等周边地区流行。这种打法的乐趣在于组合多样，充满变化，也因此受到了很多棋牌爱好者的追捧。

而王先生下载的这款App，每次打牌的时候都需要下注，下注的筹码就是游戏里的游戏币，除了最初App会赠送少量的游戏币外，之后参与游戏的时候，都需要自己花钱进行购买。而如果能够赢了对手的游戏币，则可以通过App换钱。

从安装之后开始，王先生就陆陆续续购买游戏币，然后参与打牌，虽然每次下注不高，但是游戏内经常可以遇到“炸”等情况，所下注的游戏币就会出现翻倍，甚至多倍的情况。

“我感觉自己下注少的时候就会赢钱，但是每次下注多了，就会输钱，也不知道为什么，就这么鬼迷心窍的，两个月时间陆陆续续买了价值70多万的游戏币，到最后全部都输掉了。”王先生说。

打牌透支信用卡 妻子愤然离婚

王先生告诉北青报记者，在这款App内购买游戏币并没有限制，自己最多的一天就输掉了7万多元，而自己也并没有注意到游戏中有相应的提示内容。

王先生说，自己其实一开始只是觉得这就是一种娱乐，但是不知道那个时候为什么，不知不觉地就难以脱身了，最后越陷越深，一直到自己输了70多万元还不上以后，他才幡然醒悟。

“我自己一个月只有两三千元的收入，这么多钱都是和亲戚朋友借的，借不到以后我就去各个平台贷款，或者透支信用卡，现在我因为这个事，工作也丢了，还和妻子离婚了，而欠的钱也根本就还不上了。”王先生说，“我周围还有一个朋友输的更多，有100多万，他家条件能好一点儿，没有欠债，但是他整个人也已经快崩溃了。”

北青报记者从百度贴吧、微博等处查询了解到，因为使用该App及类似App玩牌，已经有很多人输掉了“价值”几万甚至几十万的游戏币，像王先生这样的人并不是个案。

客服表示不能退款 律师建议报警处理

北青报记者了解到，这款App是苏州一家网络科技有限公司开发的。该公司介绍称，“公司现有移动应用10余款，最高同时在线用户1万余人，游戏平台注册用户破1000万，目前公司产品主要为棋牌和捕鱼游戏，分为手机版、网页版、PC版。公司力争成为世界领先的互联网与移动互联网服务提供商，打造最大的多终端游戏平台。”

随后，北青报记者联系了该公司的客服人员，客服人员表示，对于类似王先生这样的遭遇他们无能为力，因为游戏平台设定的打牌对手都是随机的，所以游戏币被谁赢去平台并不能决定，更没有办法给王先生退款，“我们在游戏中会有防沉迷提醒，而且作为参与游戏的人，应该有自控力。”客服人员说。

北青报记者还拨打了该公司负责人的手机，但是却一直无人接听。

对此，陕西德尊律师事务所主任陈灏律师表示，该App的开发者已经涉嫌违法。“开发赌博用具、软件、提供场所等属于违法的行为，情节严重的还可以构成犯罪，根据《中华人民共和国刑法》规定，‘以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。’”陈老师说，“普通老百姓缺乏专业知识，难以将这种游戏和赌博进行区分，如果参与者损失比较大，建议向警方报案，由警方根据调查取证结果进行认定和处理。”

文/本报记者 付垚