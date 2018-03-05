素描视频网站生存状态：亏损、上市、烧钱等明天

每经记者 丁舟洋 白 芸 每经编辑 梁秋月

自十多年前视频网站在中国缘起之时，融资、烧钱、亏损的循环路线就一直盘踞着行业。虽然不盈利的状态还未扭转，但从2005年视频网站元年到今天，视频网站的生态和格局或已改写。

综合性视频网站从数十家的草莽时代，变为爱奇艺、优酷土豆、腾讯视频三家牢据第一梯队。细分领域的二次元视频网站代表公司，也从B站追随A站，变为B站上市、A站生死未卜。

在近日爱奇艺、B站先后启动赴美上市之际，《每日经济新闻》对话中信建投证券传媒互联网团队首席分析师曾荣飞，香颂资本执行董事沈萌，天风证券传媒互联网联席首席分析师王晨。将视频网站高管持股、商业模式、盈利节点等问题予以逐一探讨。

管理层持股：都已实现财富自由，核心是把蛋糕做大

NBD：从早期的搜狐网、优酷土豆，到爱奇艺、B站，都选择赴美上市，是什么原因？

王晨：中国的证券法要求上市公司必须连续三年有盈利。但这种互联网独角兽公司处在快速生长过程中，报表数据不好看，所以没办法在国内上市。然后还有资本结构方面的原因，部分视频网站中有境外投资者，其投资方是美元结构。因此不得不赴美IPO。

曾荣飞：国内第一波公司互联网公司如新浪、搜狐等，选择去美国上市的原因，是因为那时国内资本市场还有提升的空间，他们也有意愿和诉求去美国上市来增加国际的影响力。现在的互联网公司去美国上市，很大程度是因为它们不满足在A股上市的条件。

NBD：登陆美股以后是否又普遍面临流动性不高的风险？

曾荣飞：之前的很多中国公司登陆美股后都遭遇了流动性不足的问题，不受美股的资方关注，备受冷落。根源在于美国的投资者对中国互联网公司的盈利模式不太了解，他们很难想象一个YY直播，为什么会在中国二三线市场那么火。

沈萌：但是对现阶段的视频网站来说，美国视频网站奈飞公司近期受到市场热捧，市盈率估值高，对于部分业绩良好的视频网站而言，有一定的对标作用。

NBD：爱奇艺高管层的持股比B站低很多，B站CEO陈睿持股20%多，龚宇作为爱奇艺创始人和CEO持股仅1.7%，高管团队持股高低的利弊各自是什么？

沈萌：高管持股高的上市公司容易形成高管股东与其他股东之间发生利益不一致的可能。因为，高管股东可能更看重企业长期发展、而其他股东可能会更加注重企业的短期业绩。

曾荣飞：持股比例越高，大家越愿意相信这个管理层会有更大的诉求和意愿来把公司搞得更好，因为这样他的收益会更大；但是我觉得对于爱奇艺还不能简单地套这个逻辑。龚宇的个人能力蛮强的，他不一定通过高的占股来把这个事情做好。具体的情况要看公司、领导人，不能简单评定。

王晨：百度是爱奇艺的绝对控股，这是历史原因造成的，爱奇艺的发展离不开百度，没有百度的支持，爱奇艺也不可能成长到今天这样。但从整个公司治理角度来说，创始人的整个利益跟公司绑定更多，其实更有利于长期。马云个人也只有阿里不到8%的持股，但没关系，核心是把蛋糕做大，如果总量够大的话，创始团队切得自然就多了。而且能上市的这些公司都已经是行业龙头，创始团队早就财富自由了，就看谁把这件事看成一个事业目标。

竞争格局：BAT血拼视频网站，谁也不愿让出跑道

NBD：爱奇艺的商业模式以广告、会员收入为主，B站的商业模式是游戏占8成，广告、直播、会员占比很低，这两种商业模式哪种更好一些？

沈萌：广告会员与游戏模式都有可取之处，但相比而言，广告会员的模式更加简单、业绩起伏较小，而游戏模式在经营中又增加了游戏业务的不确定性，业绩波动可能会更大。

曾荣飞：互联网的变现模式无非就B端和C端。B端的商业模式变现主要是基于庞大的用户流量，卖广告。C端变现模式则是用户直接付费，比如购买会员或者打赏等。这几个模式不分优劣，多数互联网公司都是综合着用，比如爱奇艺等综合性视频网站，广告和会员双管齐下。

王晨：但在商业模式方面，爱奇艺、优酷、腾讯还是以广告收入和会员收入为主。B站则是游戏业务收入占大头，但我觉得这种方式无可厚非，腾讯的成长也是靠游戏来的。我认为游戏是平台流量的一种有效变现，腾讯50%以上的收入来自游戏，这是一种比较好的用户生态，用户黏性比较强，成本结构比较干净。而且游戏只是变现的一个出口，并不是唯一。虽然说B站的营收中游戏占了近80%，但从未来看，平台流量变现还可以有其他的可能性。

NBD：目前视频网站行业的格局是否已经稳定下来？会一直保持优爱腾“三国杀”的局面？

沈萌：视频网站行业已经经历多次重组，目前也基本上划分为BAT分别支持的三家视频网站，未来新进的竞争者除非创新模式，否则很难挑战现有格局。

王晨：我觉得“三国鼎立”的局面是因为谁都不肯让步，BAT都不想放弃视频网站这条跑道，因为只要一方退出，局面就会变成两家独大。一旦竞争对手少了，可能就会出现会员费提价等情况，现在大家都不愿意提价，都不愿意在这个阶段丢失客户。另一方面，下游平台竞争对手少了后，可能会导致上游影视剧版权供应的价格下降。

盈利节点：会员达到1亿人次还需两年，届时将出现扭亏的公司

NBD：从爱奇艺和B站提交的招股书来看，净亏损率逐年降低，但还是处于大额亏损之中，视频网站为什么一直没法盈利？如何做、何时才能走出亏损实现盈利？

曾荣飞：平台采购的头部视频内容，尤其是电视剧，一集可高达700万~800万元。但问题是，目前付费的渗透率很低，一个视频平台的粘性很低，这个月成为这家的会员，下个月很可能就去买别家的会员了。

王晨：其实从视频网站现在的数据来看，行业已经在逼近盈利期。现在三大视频网站的资金投入仍在每年激增，那是因为大家都在争抢购买“头部剧”的版权，优质内容成为稀缺资源，竞买的供需关系导致成本增加。

NBD：同样是流媒体，美国流媒体巨头奈飞就可以实现高额盈利，为什么国内的视频网站迟迟无法实现盈利？国内视频网站的盈利时间节点在哪？

沈萌：奈飞所选择的模式与国内视频网站不同，国内视频网站大多是从模仿Youtube开始，但目前优酷、爱奇艺和腾讯都开始向奈飞的自制影视剧模式转移，不过，受内容储备和制作能力的约束，还无法实现奈飞自制的高质量。所以，最终还是落在投资规模与价格上的竞争，无法脱颖而出。

王晨：近年来视频网站会员付费收入占总营收的比例增幅较快，就像爱奇艺付费会员的营收今年可能将达到总营收的37%，两三年前这个数字还不到10%。这说明现在的观众已经在逐渐形成了付费观看的习惯。从大环境来看，支付的便利性，内容的吸引性，以及各方面条件都已日趋完善。所以，我觉得盈利期可能就在这两年，2018年、2019年是关键点，因为整个用户付费习惯其实已经非常好了。

曾荣飞：爱奇艺到2017年底会员大概5080万人，收入达到65亿元，现在广告收入基本上维持稳定，主要增长点来自会员收入。而今年亏损是37亿元，那就意味着未来会员的增长量收入把亏损的成本覆盖掉就可以了。从这个角度看，会员数量达到1亿人次时可能会实现盈利，大概需要两年。