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脱胎于A站的B站要赴美上市了 A站却举步维艰

脱胎于A站的B站要赴美上市了 A站却举步维艰
2018年03月05日 04:13 每日经济新闻
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　　每经实习记者 毕媛媛 每经记者 丁舟洋 每经编辑 梁秋月

　　B站风风光光赴美递交IPO申请，反观对面的A站，日子仍过得风雨飘摇。二次元十年浮沉，视频网站也走出了截然不同的道路。

　　曾是中国大陆第一家弹幕视频网站，中国二次元文化的发源地，A站先后输出了金坷垃、我的滑板鞋、小苹果等大量网络流行文化。而今，在二次元文化颇受资本青睐时，却逐渐式微。

　　《每日经济新闻》记者分析发现，在团队稳定性、用户体验、内容数量和质量、商业化速度、流量和收入规模，A站都远远落后于B站。B站从成立之初只是当A站的“备胎”，到并驾齐驱逐鹿中国二次元市场，最后将A站远远甩在了身后，实现华丽逆袭。

　　“A站药丸”不仅是网友的口头禅，它真真切切地表示，A站一次次历经生死，前路一片迷茫。去年年底，当《每日经济新闻》记者询问A站CEO刘炎焱下一轮融资计划时，得到的回复竟是斩钉截铁的“无！”那么得不到融资的A站怎么办？“等死而已。”刘炎焱说。

　　“备胎”：B站创立之初，只希望二次元粉丝在A站宕机时有地方可去

　　A站成立于2007年6月，最初为动画连载的网站，2008年3月，其模仿日本视频分享站NICONICO动画做出了类似地带字幕的弹幕式播放器，成为国内第一家弹幕网站。

　　弹幕的出现，极大地调起当时国内的二次元少年们的胃口。屏幕右侧飞出的吐槽文字，有些甚至会比内容还要精彩。

　　用户多了，网站自然需要更多的维护才能正常运作。可A站一开始就只是一个偏个人的网站，是创始人xilin自己写代码做的，日常维护则由好几个志愿者共同完成。由于没有稳定的服务器，网站自然不会有很好的用户体验。

　　到了2009年上半年，由于内部派系斗争，导致A站机房出现长达一个月的持续故障，UP主投稿常常无人审理。作为A站早期用户的徐逸此时脱离A站，创建了弹幕视频网站Mikufans，即B站的前身。Mikufans创立之初，和A站关系还算友好，徐逸在宣传Mikufans时说，只是希望二次元粉们在A站宕机时，有地方可去。

　　然而，谁也不知道，这个“备胎”站最后会弯道超车，一路高歌猛进，变身为二次元弹幕网站的巨头，将可能在美股上市。

　　内耗：A站多次高管大换血，B站核心团队始终稳定

　　如果说2009年A站只是孵化了竞争对手，那么2010年A站“卖身”才是其真正崩坏的开始。

　　2010年初，Xilin以400万的价格出售了A站，此时接手A站的是杭州边锋武汉分公司的总经理陈少杰。可惜这位新来的东家将主要精力放在了游戏直播业务，也就是日后崛起的直播平台“斗鱼”。

　　2014年，A站又经历了两次核心团队的换血。奥飞娱乐入股A站后，由于和资方理念不合，经历了A站站长辞职，一大批新管理者空降A站。除此之外，2014年底因版权纠纷，合一集团（优酷土豆）向法院上诉A站侵权。

　　借着版权问题和法律手段，合一集团最终入股A站。并且再度重建管理团队。这一次，由孙旻担任CEO，刘炎焱成为总编辑，张侠主管产品技术。

　　2016年，A站获得软银中国A+轮6000万元投资，原先的领导层和中层再一次动荡，CEO莫然辞职，原A站总编辑刘炎焱接任CEO。

　　而B站的逆袭，很大一部分来源于核心团队的团结。从2014年11月陈睿担任董事长、CEO开始，B站迎来了高速发展期。

　　2013年至今，B站也几经融资，甚至到了后期金额达上亿元人民币，但是，掌控权始终在以董事长陈睿、创始人兼CEO陈逸为首的领导班子手中。融资对B站来说，不过是做资源的加法。

　　管理层的稳定，被视作B站成功的关键之一。根据招股书，陈睿为B站第一大股东，持股21.5%，徐逸持股13.1%。A站则由于管理层多次更迭，股东“掐架”，早已和B站相距甚远。

　　反超：版权、流量、营收，两者都不再是一个量级

　　作 为 ACG（Animation、Comic、Game）文化的主要阵地，A站和B站对国内动漫爱好者的影响力几乎是垄断性的。A站抢占发展先机，使其凝聚了最早一批ACG爱好者。但最早期的UP主只是ACG爱好者，他们通过非正规的盗链方式获取来自腾讯博客、优酷、土豆和新浪播客的视频内容，将之简单加工后上传至A站B站共享。在一定程度上，UP承担的是搬运工的角色，而非生产者。

　　随着经营规模的扩大，A站在版权的采购力度加大，但仍然有大量内容并未通过正规途径获得授权，处于版权的灰色地带。同时，各大视频网站在版权和自制内容上疯狂“烧钱”，也让弹药不足的A站力不从心。

　　此外，腾讯投资bilibili以后，将更多资源引入B站，也丰富了B站的库存。根据极光大数据2017年10月发布的数据显示，B站日均活跃用户约为1869万，A站的日均活跃用户仅为73万，两者相距甚远。

　　从经营状况来看，虽然B站也处于亏损状态，但是收入规模已经远远将A站甩在身后。从可追溯的2015年全年营收数据来看，B站的营收规模是A站的35.81倍。

　　对于A站落后的原因，众说纷云，忽视用户、产品弊病、商业化不清晰……去年底，阿里控股的云锋基金将要投资A站的消息在业内传得沸沸扬扬，记者也在第一时间联系到了刘炎焱，其告知“纯属谣言”，记者追问如果得不到融资A站将怎么办时，刘炎焱回答，“等死而已”。

　　现在来看，A站背后那股撕扯博弈的力量一日不结束，A站恐怕将一日无太平。

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