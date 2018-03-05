B站IPO“Z世代”功不可没 未来能否留住新一代受众？

每经实习记者 毕媛媛 毎经记者 丁舟洋 每经编辑 文 多

3月3日，哔哩哔哩（bilibili，下简称B站），哔哩哔哩（B站）向美国证券交易委员会提交F-1招股书，计划通过IPO融资4亿美元。

从社区网站到独角兽公司，9年的正式发展历程中，B站最大的核心受众，被称为“Z世代”——即中国1990年至2009年出生的一代人。据QuestMobile的数据，截至2017年12月31日，B站约81.7%的用户是“Z世代”。

但这一代人终归是要长大的——有多少人能一辈子沉浸二次元？这一代人的爱好也是丰富多彩的——当他们的钱包更加鼓胀。在与这一代人共同成长的过程中，B站也相当清醒，吸引和留住用户，是日后将要面临的问题。

老动漫迷陈睿与用户的精神共同点

贯穿B站发展史，董事长陈睿无疑是处在数次转折点的重要人物。

单看他的履历，完全符合互联网的第一代网民的身份：2001年加入金山软件；2006年任金山毒霸事业部总经理；2008年离开金山，创立贝壳安全；2010年贝壳安全被金山并购，成为金山网络（现猎豹移动）的联合创始人。

2011年，出于对动漫的热爱，在B站还是一个动画分享网站时，他就成为B站的天使投资人。

有资本助力，B站各项事务都得以更大力度推进，到2012年时，B站在Alexa上的流量排名已超过A站。

此后的两年多时间里，B站接连获得四轮融资，总金额约5亿美元。相对众多初创企业尚在资本早期阶段，B站无疑受人瞩目。2014年，陈睿选择以董事长的身份正式加盟B站。

“陈睿是当时班上为数不多说普通话的同学，说话慢条斯理，对计算机很感兴趣。家里条件好，买得起当时最好的奔腾电脑。”陈睿在成都七中的高中同学搜狗CEO王小川曾对媒体透露。

同时，70后的陈睿还是个的资深动漫迷，看动画、混论坛，他作为动漫迷的时间接近30年。同时，他也是互联网上最早一批接触二次元文化的用户。

加盟B站后，陈睿对其进行了一系列商业化运作。

比如凭借多年的互联网从业经验，引领B站实现了从社团到公司的转型，在游戏、广告专区、线下活动、周边衍生品电商等方面进行不同程度的尝试。

“Z世代”功不可没但他们终会长大

在招股书中，B站特意提到了一个名词：“Z世代”，即中国出生于1990年至2009年的一代人。

他们通常接受过高质量教育，对科技很感兴趣，同时对文化产品有强烈需求，希望获得自我表达和社交互动的平台。

根据QuestMobile的数据，截至2017年12月31日，B站约81.7%的用户是“Z世代”，2017年第四季度，B站的平均月活跃用户数为7180万，较2016年同期的4940万增长45.3%。

B站为什么能吸引“Z世代”？这还是逃离不了它的二次元属性。因为对于这群从小接触互联网较多的年轻人来说，他们追求的多是个性化和非主流文化，其中大部分是二次元的拥趸。

B站内容的多元化和包容的文化氛围满足了他们对细分文化的渴求。

B站作为最早的一批弹幕网站，已经形成了独有的社区氛围，用户基数大，黏性也相当高。

以消费额来看，他们对中国在线娱乐行业的贡献占比2014年为45.8%，2017年为54.8%，到2020年将进一步达到62.1%。

利用如此高质量的用户进行变现，对于日益壮大的B站来说，在情在理——发展壮大后的B站会为用户提供更高质量的内容，而高质量的内容又会吸引来更多志趣相投的用户，如此形成良性循环。

香颂资本执行董事沈萌也认同B站的年轻化细分定位从商业变现的角度来看是个好选择，因为“这一目标群体具有较强的消费能力”。

但B站并未高枕无忧，除了何时盈利是个问题外，其在招股书中也写到，如何满足用户不断变化的娱乐需求，提供高质量的内容、产品和服务来吸引和留住用户，仍然是如果上市后要对股民所交代的问题。这个“用户”，指的正是“Z世代”人群。

时光更迭，当“Z世代”不再年轻，B站是否能继续吸引新一批的年轻人，仍是个未知数。