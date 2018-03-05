真爱粉眼中的B站：不是视频网站不是弹幕而是圈子

每经记者 丁舟洋 每经编辑 文 多

在书面定语中，二次元文化是ACG——动画、动漫、电子游戏。而在B站真爱粉的眼中：哔哩哔哩（bilibili，下简称B站）不是视频网站，不是弹幕，是圈子。当“燃”、“萌”从圈子里的常用语言，进入大众话语体系时，二次元的辐射边界已经无法忽视。

欲融资4亿美元

有流量的地方，就有资本关注。从诞生到现在仅12年的二次元视频网站已经历了数轮资本的洗礼。在一次次资本加持中，后起者B站走在了A站的前面。

B站的融资进展可谓“快而准”，B站董事长陈睿自己就是B站的天使投资人。2013年、2014年，IDG等机构首先对B站进行了融资。2015年，A股上市公司掌趣科技投资B站，投资金额超1200万元。同年，腾讯、华人文化等对B站进行了数亿元的融资。

华人文化董事长黎瑞刚曾在公开演讲中讲解了该公司的投资逻辑：“我们的焦点是年轻的取态，年轻这个词不光是代表了年龄，年轻是代表文化的面向，文化的调性、文化的取态，也是文化的价值观。”

文创领域投资人也对《每日经济新闻》记者表示，投资是投未来，B站主要消费群体是90后、00后，他们也是正在升级中的中国文化消费的未来。为了强化年轻人群落的身份认同感，B站对注册会员进行“考试”。60后的黎瑞刚也曾对媒体笑称，自己有时也会去B站逛逛，B站的会员他已经考了几次，都还没考过。

B站的招股说明书显示，计划通过首次公开募股融资4亿美元。不过招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。

《每日经济新闻》记者3月4日曾试图采访华人文化等B站投资方，了解其对B站赴美冲刺IPO方面的看法，投资方们以“正处于缄默期”的理由婉拒了采访。

融资的钱花在哪儿？

所得款项的用途方面，B站招股书中笼统的称，将继续维持研发和技术的投入，也将加强品牌和营销活动、补充在内容获取方面的资金等。

这与B站甚至是视频网站融资的资金去向都别无二致。在互联网“融资→烧钱→抢市场占有率”的整体框架下，B站即便是一个圈子，要黏住客户也得靠内容。为了维持正版动漫内容，购买影视版权是舍不去的硬成本。为了扩大知名度大品牌，B站在2016年还砸钱成为上海男篮的新冠名商。

作为一家新兴创业公司，B站在持续输血的同时，其背后的上海幻电信息科技有限公司（下简称上海幻电）也投资了很多别的文创类公司。天眼查的公开资料显示，上海幻电对外投资多达53起。可查到对公司投资有20家，涉及到整个动漫产业链的上下游阶段，且以内容创作型公司为主。

这些投资或都是B站在尚模糊的商业化运营之路上，进行的种种尝试。有的投资也许会增加B站的内容孵化，而有的投资则在亏损和悄然剥离中结束。去年5月，上海联合产权交易所上挂出了一则转让哔哩哔哩影业的消息，成立仅一年半的哔哩哔哩影业公司营收为零，2016年净利润为负0.61万元，遭大股东“清仓”。

同时，在招股说明书的风险提示中，B站称，公司是“新兴成长型公司”，因而享受一些财务门槛的豁免资格。但若作为一家上市公司，成本将增加，特别是“不再具备‘新兴成长型公司’资格后，将承担更高的成本。”

对B站而言，真正的考验仍是获得了资金子弹后打去哪里才能生效的问题。