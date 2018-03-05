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视频网站靠游戏冲刺IPO B站还需找更多变现“良药”

视频网站靠游戏冲刺IPO B站还需找更多变现“良药”
2018年03月05日 04:02 每日经济新闻
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　　【编者按】小众的二次元文化里，也能长出了备受资本青睐的“独角兽”。3月3日哔哩哔哩（Bilibili，下简称B站）申请在美国冲刺IPO，这是一个90后、00后扎堆的视频网站，“Z世代”“年轻化”是B站给自己贴上的标签。但青春活力的另一面是巨额亏损的现状，视频网站的盈利问题仍在等待药方。而就目前来看，这家视频网站找到的变现药方，竟然是游戏。但目前来看，“药方”的配药尚需充沛。

　　拟赴美募资4亿美元的B站，其实从来都是资本的宠儿，但在视频网站这一红海，即便专心于小众网站，仍需要大量资金——钱，不仅仅是为了版权，B站还有自己特殊的原因。

　　每经实习记者 许恋恋 毎经记者 丁舟洋 每经编辑 文 多

　　曾几何时，如何商业化变现是B站的一根“心头刺”。如今，哔哩哔哩（bilibili，下简称B站）正冲刺IPO，从公司最新的招股书中，众人这才发现，一个以视频弹幕网站出名的公司，游戏收入占到了2017年总收入的83.4%。也难怪一些受众因此调侃道：“直到赴美冲刺IPO，才知道B站的主业是游戏”。

　　超八成营收靠游戏

　　靠游戏逆袭成功前，B站在商业化道路上尝试了十余种变现方式，成立哔哩哔哩影业、开设广告专区、开通大会员服务、召开广告招商会，甚至一度冠名上海男篮，然而除了游戏，没有一项尝试成效特别明显。

　　从2014年开始，随着董事长陈睿从猎豹离职进入B站后，B站的商业化进程明显加快，B站也开始享受到游戏带来的巨大利润。和风光的游戏业务相比，B站其他业务，如“起步较晚”的直播、广告等收入面临占比不到10%的窘境，比如直播业务和广告业务起收入分别占比7.1%和6.5%，和游戏业务的差距天壤之别。

　　B站的收入来源中，广告、会员服务占比少和其用户属性有关，靠“爱的供养”聚集大批二次元用户的B站取代老对手A站成为国内最大的二次元社区。也正是在此背景下，传统视频网站的广告和会员业务在B站用户身上无法形成很好的变现效应，甚至一度遭到了用户的抵制，这也让B站在这方面的探索变得更加谨慎。

　　B站的用户中有大量的游戏爱好者，为用户提供动画、漫画主题的游戏成为B站游戏变现的切入点。点燃B站游戏业务的，是《命运-冠位指定（Fate/GO）》（下简称《Fate/GO》）。2016年9月，B站在中国独家推出了《Fate/GO）》，这款游戏的火爆有迹可循，此前Fate系列动画已经火了几代人，该游戏在推出后的前30天内便吸引了450万玩家。

　　2017年B站游戏业务收入为近20.59亿元，2017年B站收入同比上年增长372%，虽然是亏损冲刺IPO，但不可否认游戏是B站能够赴美冲刺IPO的大功臣。对B站这个视频弹幕网站来说，游戏上取得的成绩很好地缓解了这个小众二次元公司变现的难题，游戏活跃用户增长强劲，截至2017年12月31日，B站运营8个独家分销手机游戏，63个联合运营手机游戏和一个自主开发的手机游戏，共计72款游戏。

　　游戏收入在B站营收上的占比也在上升，根据招股书，2015~2017年，游戏收入占营收比例分别是65.7%，65.4%和83.4%，相比2016年的3.42亿元，B站游戏收入增长超过5倍。

　　游戏为B站带来荣耀的同时也埋下了隐忧，收入占比过度依赖游戏让B站的营收结构显得较为单一。招股书中披露，2017年，两款手机游戏占手机游戏总收入的比例超过10%，其中一款占游戏收入比重为71.8%，另一款游戏仅为12.7%。

　　游戏领域许多公司出现过整个企业随着一个爆款而兴起，又随着爆款衰落而陨落的情况。相信B站未来也会开拓更多的营收支柱，形成更多元的营收结构，而非一直依赖游戏。

　　用户流失才是最大风险

　　当95后甚至00后逐渐长大并且具备消费能力以后，他们所喜欢的二次元也渐渐从小众走向大众，庞大且忠实的B站用户群为其带来了巨大的流量，而流量是互联网江湖里最有力的一个筹码。

　　B站的月度活跃用户为7180万人次，是2016年第一季度的2.5倍，用户日均使用时长为76.3分钟，用户中81.7%是出生于1990~2009年的年轻人。黏性高、付费习惯好、年轻，B站用户所具备的特征游戏厂商最为垂涎的那一群人。

　　《每日经济新闻》发现，B站正在成为一个游戏分发平台。在B站的游戏分发清单上，除了《Fate/GO》《碧蓝航线》《恋与制作人》《神无月》这样的动漫游戏外，《绝地求生：刺激战场》《终结者2》《小米枪战》等热门手游也可以在B站上下载。B站已经成为其用户下载游戏、厂商分发游戏的一个重要渠道，一位B站大会员用户感叹，“以前会在应用市场上下载游戏，但是B站有了游戏分发功能以后，下载游戏就只在B站的平台了。”

　　B站的渠道属性越来越强是不争的事实，一位国内游戏行业高管在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，B站是一个二次元游戏里非常重要的渠道，“就像是二次元领域的APP STORE或者安卓的应用宝”。国内二次元游戏上线的首选平台是B站，由于B站背后庞大的年轻用户群，它也吸引了非二次元的游戏。

　　联运分成、开发获取收益是目前B站游戏收入的重要支撑，不过上述高管表示，B站的研发实力不强，他认为未来B站会强化自己的渠道优势，研发只是一个战略补充。该人士进一步分析称，能不能制造游戏IP对B站来说并没有太大影响，因为B站最大的优势是其背后黏度高的年轻用户群，用户流失才是最大的风险。

　　为了避免用户流失，B站渴望更丰富的游戏产品，但是考虑用户口味，B站对游戏的审核有一套自己的标准。为了平台上能够出现更多符合用户口味的游戏，B站投资了不少游戏产业链公司，据不完全统计，B站在游戏领域投资了近10家公司。一位资深游戏从业者告诉记者，B站对游戏公司的投资大部分是二次元的游戏开发商，投资的目的则是能够丰富自己的产品线，降低用户流失风险。

　　虽然B站的游戏变现方式已经比较成熟，在游戏收入上表现不错，但B站在2017年第四季度，月度活跃用户数、月度付费用户数、游戏月度付费用户数，均出现了下滑的趋势，这一点值得警醒，目前B站依然是亏损状态，占大头的游戏业务具备较大的不确定性无疑会让人对B站稳健的营收未来打上一个问号。

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