因买不起版权 多米音乐连年亏损黯然退场

来源：北京商报

在线音乐市场在吸引国内不少大佬相继布局的同时，也有运营多年的平台黯然退出，被称为“音乐第一股”的多米音乐就是其中一个。智能音响品牌Sonos日前向用户发送邮件表示，多米音乐计划终止相关业务运营。尽管截至目前多米音乐还未对此事正面发声，但北京商报记者观察到，多米音乐现已连续多年出现亏损，用户量也不断减少，该公司高管去年曾大呼“版权已经买不起了”。虽然该公司也曾试图转型并布局粉丝经济、音乐演出，但从此次计划终止运营来看，这也未能拯救多米音乐。

无限期停止音乐服务

Sonos在给用户发送的邮件中提及，“受市场因素影响，多米音乐公司计划终止多米相关业务运营，服务器于2018年2月28日下架，无限期停止音乐服务，同时将导致您在Sonos平台上无法继续使用多米音乐”。

北京商报记者梳理发现，多米音乐计划停止运营似乎在此前就已经有所预兆。曾保持每周更新约5条消息的多米音乐官方微博，在2月9日中午发布一条视频后，至今已有近一个月未再更新其他消息，除此以外，在今年春节前夕，即2月14日，在新三板挂牌一年多的多米音乐发布公告称，申请在新三板终止挂牌。

目前打开多米音乐App发现，该平台还可以播放歌曲，但点击该App的全部歌单并按照“最新”的标签打开发现，排在第一位的歌单于2月10日发布，排在后位的歌单均是2月10日前发布的，而在2月10日前，大部分时间会每日都有一份甚至多份新歌单发布。与此同时，从电脑端打开多米音乐官网可以发现，该网站在加载时出现问题，整个网页的排版也已错乱。

回顾多米音乐的发展，多米音乐也曾有过辉煌的时刻。与其他部分在线音乐平台从PC端起家有所不同，于2009年成立的多米音乐选择从移动端切入。由于成立之初国内智能手机还在起步阶段，同时塞班系统较为流行，因此多米音乐开发的第一个版本适用于塞班，随后在2010年开始开发安卓客户端。借助智能手机的迅速发展，抢占移动互联网先机的多米音乐也收获不少用户，并在2013年对外宣布已有1.5亿累积用户。

当时迅速发展的多米音乐也吸引了不少资本的关注。2011年，多米音乐获得A8音乐1900万元的A轮投资，仅一年后，又完成华谊兄弟300万美元的B轮融资。随后2014-2016年，多米音乐再次完成C轮、D轮和D+轮融资，三次融资金额超3亿元，投资方除此前曾投资过的A8音乐和华谊兄弟外，还增加了金昌投资、磐石资本以及光线传媒。值得注意的是，2016年9月，多米音乐的运营公司多米在线正式宣布已拿到新三板挂牌函，鉴于当时国内还没有其他音乐平台实现挂牌，多米音乐成为了国内的“音乐第一股”。

然而，曾经的“音乐第一股”，如今却被曝出计划停止运营，该消息在引起业内广泛关注的同时，也暴露出多米音乐背后的问题。

业绩亏损、版权缺失

多米音乐如今选择退场，不可不提它的经营情况。据此前发布的相关公告显示，多米在线在实现挂牌新三板前的2014-2015年就已出现了亏损，且还处于主营收入逐渐减少、亏损规模继续扩大的状态。数据显示，2014年和2015年，多米音乐主营业务收入分别为3243.37万元及2607.54万元，净利润分别为-4399.95万元和-5766.74万元。

挂牌新三板后，多米在线仍未脱离亏损的处境。其中2016年，多米在线实现的营业收入同比减少8.72%，归属于挂牌公司股东的净利润为-2700万元，亏损规模较2015年有所缩小。但从2017年开始，多米在线的亏损规模又有所扩大，据2017年半年报显示，多米在线归属于挂牌公司股东的净利润为-3476.8万元，较上年同期的-2338.8万元增加了约1000万元的亏损。

面对连年出现的亏损，行业评论人王毅表示，“就整个在线音乐市场环境而言，由于版权费用的成倍增长，播放器类的音乐平台实现盈利或者宣称盈利的只是少数，音乐平台的亏损也是普遍现象”。

除了业绩亏损外，多米音乐的版权也受到用户的诟病。随着“最严版权令”的下发，在线音乐市场结束了“免费的午餐”阶段，为了获得优质版权，在线音乐平台之间也开始激烈争夺，版权价格也不断提高。在该背景下，早在2016年就有不少用户反映，“多米音乐上正版歌曲下架的越来越多，很多经典的歌曲全部空缺”。

多米音乐高管在去年接受相关媒体采访时曾表示，版权已经买不起了。版权的缺失成为多米音乐失去大量用户的关键因素之一。有数据显示，2016年多米音乐获得新三板挂牌函时，多米音乐的用户量超过4亿，并在2015年在所有在线音乐平台中综合排名第五，日活跃人数约1000万。然而，在2017年7月，多米音乐的月活就只剩下397万，这与当时酷狗音乐2.17亿月活、QQ音乐2.05亿月活、酷我音乐1.07亿月活相比相差甚大。

转型效果有限难回天

其实多米音乐也曾为提升竞争力而尝试过转型。基于多米音乐的用户、技术和运营经验，多米音乐除了提供音乐视听等互联网增值服务外，也进一步拓展泛娱乐音乐产业，并瞄准粉丝经济，于2015年推出粉丝互动平台偶扑。此后，偶扑也相继与《韩国金唱片》、《音乐风云榜》等开展合作，并吸引了大量用户的关注，成为当时该市场中较具竞争优势的平台之一。除此以外，多米音乐还布局线下演出，并在2017年4月正式推出线下音乐演出品牌“Live4LIVE 尖叫现场”，其中2017年上半年共举办了12场演唱会。

从实际情况来看，多米音乐的转型成效仍有限。偶扑曾出现“音乐风云榜联合偶扑诈骗”等事件，导致口碑严重受损。此外，据多米在线2017年半年报显示，虽然音乐演艺业务的收入超过多米音乐平台增值服务的收入，但主营业务成本也较上年同期增加919.54万元，主要是演唱会业务发生的大量艺人成本、场地成本和制作成本导致。

现阶段，在多米音乐被曝出停止服务的同时，偶扑也被传出“因为一些不可抗力的因素，要停止运营”的消息。行业分析人士黎新宇认为，其实多米音乐之所以后续发展下滑，版权缺乏是很重要的影响因素，且多米音乐很难有充足的资金去补上版权漏洞。“用户在选择某一个在线音乐平台时，肯定不希望是一个很多优质歌曲无法播放的平台，但当下市场上排名前列的QQ音乐、酷狗音乐，或是阿里音乐等平台，背后则是腾讯、阿里作为靠山，拥有较强的资金实力，多米音乐很难与之竞争，虽然目前市场上正在叫停独家版权，但若想从其他平台获得授权，相关费用也不是一个小数。”黎新宇说。