乐视网2017年预亏116亿 第四季度亏损近百亿

乐视网2017年前三季度净利润亏损为16.52亿元。以此计算，乐视网第四季度单季亏损就达惊人的近百亿元，也就是乐视网在2017年四季度每天亏损超亿元。

证券时报记者 刘钊

乐视网（300104）连续五个跌停板之后尚未有开板的苗头，深陷其中的投资者昨晚又遭到一记重击。乐视网发布2017年业绩预告，全年预亏116亿元。

乐视网1月30日晚间公告，公司预计2017年净利润亏损116.05亿元至116.1亿元。而2016年，公司尚盈利5.55亿元。

对于具体亏损项目，乐视网解释，报告期内，由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波等影响，公司业务出现大幅下滑，经营性亏损约为37亿元。考虑关联方债务风险及可收回性等因素的影响，公司预计将对关联方应收款项计提坏账准备约为44亿元。此外，公司预计将对部分长期资产计提减值准备约35亿元。

乐视网三季报显示，乐视网前三季度净利润亏损为16.52亿元。以此计算，乐视网第四季度单季亏损就达到了惊人的近百亿元，通俗来说，就是乐视网在2017年四季度每天亏损超亿元。

对此，证券时报记者联系乐视网方面多位内部人士，对方都表示不予置评。不过，外界多认为，此举或是孙宏斌将乐视网此前多重利空一次“出清”。

在2017年前三季度，乐视网都未计提数额如此巨大的坏账准备与减值准备。这一次，乐视网一口气计提了44亿元的关联方应收款项计提坏账准备与35亿元的长期资产计提减值准备，两者相加达到79亿元，占到年度亏损的近七成。

相较而言，在2017年半年报中，乐视网对于计提减值准备则轻描淡写得多。乐视网2017年半年报显示，公司资产减值损失计提规模较大，约为2.4亿元，其中无形资产版权减值准备1.56亿元、存货跌价准备201.9万元、应收账款坏账准备8030.7万元，贷款损失准备42.5万元。

到了乐视网2017年三季报中，乐视网前三季的资产减值损失也不过是2.6亿元。

为何会在四季度单季体积如此巨额的减值准备，在乐视网不久前提示的九大风险中曾有详细说明。

在部分关联方应收款项存在回收风险一项中，乐视网解释，自2016年以来，公司通过向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至2017年11月30日，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到75.31亿元。

所以不难理解为何乐视网会突然计提44亿元的关联方应收款项计提坏账准备。

乐视网当时对此的预判是，虽然公司正在对上述关联方欠款积极进行催收工作，但仍存在回收风险。公司部分关联方应收款项尚未收回，已出现公司对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题。

至于计提35亿元长期资产计提减值准备，乐视网表示，是由于公司管理层出于谨慎性考虑，对无形资产中影视版权、可供出售金融资产等长期资产存在的减值风险进行识别及判断，经初步测算，公司预计将对部分长期资产计提减值准备约35亿元。

由于此前乐视网已终止收购乐视影业，而此前提上议事日程的收购乐视金融相关事项目前也是镜花水月，在没有资金支持之前，这两块业务早已“回天无力”，而乐视网持有的影视版权与金融资产多与之密切相关，所以在没有具体资金补血方案之前，对此计提巨额资产减值准备恐怕也是无奈之举。

不过在孙宏斌一举“出清”乐视网资金亏空之后，乐视网或就此再现一线生机也未可知。