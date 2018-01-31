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今日头条宣战百度：不正当竞争让我们丧失了流量

今日头条宣战百度：不正当竞争让我们丧失了流量
2018年01月31日 05:09 第一财经日报
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　　百度和今日头条的公关战又开始了。公关战的背后，依然是两家公司业务模式的渐行渐近。

　　在1月29日今日头条方面发布声明称百度利用垄断进行的“不正当竞争”之后，百度方面迅速回应称，头条此举是因为“发展困境的焦虑”。30日中午，头条再度发声，指出百度不正当竞争的多个证据，并且称北京市海淀区人民法院已经受理此案。

　　从商业竞争到对薄公堂，今日头条和百度显然已经撕破了面前的窗户纸。在信息流、短视频、社交这些新兴业态的巨大利益面前，两家公司谁会更加焦虑？

　　你来我往的公关战

　　1月29日晚间，今日头条发布声明称，今日头条将起诉百度，原因是其利用垄断优势进行的“不正当竞争”的行为。

　　今日头条的理由是，接到用户举报，在百度搜索“今日头条”相关内容，排序第一的搜索结果，是由非正规稿源（百度旗下的自媒体平台“百家号”）于2017年12月中旬发布的“旧闻”（今日头条被要求整改的文章）。排序第二的搜索结果，是“今日头条官网”，却用红字标出警告：“提醒：该页面因服务不稳定可能无法正常访问”。

　　随后，百度迅速回应，不仅否认了头条的指控，还称头条近期的一系列发声，源自“发展困境的焦虑”。

　　不过，头条显然有备而来，30日中午时候再度发声，直指百度“不正当竞争行为”的六条证据，主要包括了百度搜索中会显示头条官网“该页面因服务不稳定可能无法正常访问”，而且只针对头条，并没有针对其他竞品。

　　头条30日晚些时候对第一财经记者表示，“百度的‘不正当竞争’主要是，百度在没有任何依据的情况下编造事实。在今日头条的官网搜索结果下方，使用了‘服务不稳定、可能无法正常访问’等贬损性的虚假描述，并且它使用了叹号，使用了红色字体，对我们整个网站的安全性造成了负面评价，误导用户，恶意阻止用户访问今日头条网站，从而使我们丧失了大量的流量和交易机会。”

　　百度和头条公关部的“恩怨”由来已久。就在这个月，有消息曝出，百度有一个专门的“打头办”（打击今日头条办公室），官方名称是内容生态市场部，由百度公关总监熊赟直接负责，间接向百度董事长特别助理马东敏汇报。

　　针对这些信息，百度公关部回应称，内容生态市场部才成立半个月，网上的内容是伪造信息。

　　如果说这些还是双方你来我往的公关战，那么头条此次直接诉诸于法律，显然已经撕破了前面的这层窗户纸。两家为什么会闹到如此地步？

　　信息流之争

　　这要从头条的核心业务——信息流产品开始说起。这一块业务已经成为众多互联网公司的必争之地。百度和头条两家公司的竞争又尤为激烈。

　　去年，在陆奇加盟百度的沟通会上，当百度董事长李彦宏被问及“如何看待今日头条的竞争”时，他这样回应包括第一财经在内的媒体，“在哪儿都会有竞争，我们从来没有奢望做什么事情是没有竞争。”李彦宏当时还称，信息流将是百度下一个增长点。一个月之后，李彦宏在内部演讲中把“内容分发”放到了第一的位置，并重点提了信息流产品——从PC互联网到移动互联网，越来越多的内容创造者选择了微信、微博、今日头条等平台。

　　此时的头条，已经依靠信息流广告营收超过了百亿。此前，今日头条内部人士告诉第一财经记者，头条今年的广告任务是“冲500亿元，保300亿”。

　　2016年60亿元，2017年150亿，2018年300~500亿，2020年信息流广告的营收目标是100亿美元。今日头条的收入目标正在成几何式增长。

　　目前，包括已经公开及仍在孵化的项目，头条旗下已经有了一个庞大的APP矩阵。打头阵的APP是今日头条。第二梯队包括火山小视频、西瓜视频、抖音、悟空问答，以及收购的美国短视频社区Flipagram、自营的“海外版今日头条”TopBuzz。第三梯队包括内涵段子、搞笑囧图、有点意思、东方IC等等。

　　虽然在已发布的应用中，商业化运作的并不多，但一个产品上能够承接广告的场景很多。以今日头条APP为例，这是头条主推的广告平台，就包括了开机全屏、信息流大图/小图、头条号三种投放模式。

　　相比较之下，在百度2017年10月公布的2017年Q3财报显示，当季百度实现营收235亿人民币同比增长了29%。信息流广告收入的数据也成为最吸引投资者的一点。百度在财报中称，依托海量数据和AI技术，在内容分发市场的成功带来了信息流广告业务的强势增长。当时，已有超过14万家企业成为百度信息流的广告主，其信息流业务以Q3业绩为基准的年化收入超过10亿美元。

　　头条的“焦虑”

　　在百度的回应中，提到了一个非常有意思的点，头条遇到了发展困境的焦虑。面对如此强劲的竞争对手，今日头条应该焦虑吗？

　　QuestMobile的数据显示，今年6月，头条的日活用户规模做到了7701万。同样是第二季度时，手机百度信息流的日活用户达到了1亿，但百度在去年Q3才正式推出信息流。这意味着，头条APP并不是稳坐钓鱼台，流量正在被竞争者蚕食。

　　在去年9月，一则“今日头条销售威胁百度的客户来头条投广告”的消息被曝光，此类事件也被业内解读为头条的销售压力太大。

　　不止于此，百度已经在短视频、问答、知识付费等领域开始发力，这些都是头条目前投入了大量的资金在加紧布局的领域。接下来，双方将在更多的业务竞争进入白热化。此外，近年来，百度寻求收购头条的消息一直没有停止。但是，无论是头条创始人张一鸣，还是公司的公关部，都以不同的方式表达了独立发展的观点。

　　更重要的是，不只是百度，腾讯阿里巴巴这些巨头，以及他们生态体系下的公司都在成为头条的竞争对手。

　　2017年11月，头条宣布收购短视频平台Musical.ly，在短视频领域全面发力国内外两个市场。腾讯也公布了三个百亿计划——“100亿流量、100亿资金和100亿产业资源”，在流量和变现、投资孵化、线下文创基地等领域全面扶植内容创业者，这三个百亿也被业界视为腾讯开始抢夺内容创作者资源，集中精力“打头条”的节奏。

　　此外，阿里系的UC也是内容聚合领域的大玩家，原阿里文娱CEO俞永福曾经对第一财经记者表示，阿里最重要的优势还是独有的大数据能力，可以推动内容提供商向内容服务商转变。此外，市场上还有像微博、知乎、秒拍、快手这样垂直领域的竞争者。从头条目前的产业链布局也可以看出，在图文的信息流之后，已经在短视频、问答、社交上全面铺开，也就意味着，头条未来将直面这些大小玩家的竞争。

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