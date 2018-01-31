印度打车服务Ola拟将业务拓展到澳大利亚市场

新浪科技讯 北京时间1月31日凌晨消息，印度打车服务Ola周二宣布，该公司计划将其业务拓展到澳大利亚市场，这是该公司首次采取海外扩张行动。

Ola表示，该公司已经开始在悉尼、墨尔本和珀斯等城市与当地司机签约。

在几个月前，Ola刚刚从腾讯（0700.HK）和日本软银等投资者手中筹集到了11亿美元资金。软银最近还收购了美国打车服务Uber的很大一笔股份。

Ola是印度价值最高的创业公司之一。据一名消息人士在上述融资回合于去年10月完成时透露，该公司的估值约为70亿美元。目前，该公司业务遍及印度全境的110个城市，正与Uber展开激烈竞争。

公司CEO巴维什·阿格瓦尔（Bhavish Aggarwal）发表声明称：“我们对能在澳大利亚推出Ola的服务感到非常激动，并认为以新技术和创新为支持的打车服务生态系统拥有重大潜力。”

但Ola仍需付出很大努力以便在澳大利亚市场上站稳脚跟，原因是Uber在多年前就已进入这个市场。

澳大利亚市场研究公司Roy Morgan在去年12月发布报告称，在此前一个季度，共有近370万人次使用了Uber的打车服务。（唐风）