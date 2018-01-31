为防止欺诈 Facebook将屏蔽比特币等数字货币广告

新浪科技讯 北京时间1月31日凌晨消息，Facebook称将屏蔽其平台上包括比特币在内的所有与数字加密货币相关的广告，以阻止广告主推广被该公司称为“经常与误导和欺骗推广行为相联系的金融产品和服务”的广告。

Facebook在一篇博客文章中提到，所有广告主，即使是正规注册并合法经营的，都不能发布类似比特币的数字加密货币、二元期权（binary options）、和首次代币发售（Initial coin offerings，ICO）相关的广告。

这将意味着“数字加密货币天才”詹姆斯·阿尔图切尔（James Altucher）也将不能在Facebook上投放广告了。他的广告遍布整个互联网，几乎成了整个数字加密货币产业的备忘录。

违反Facebook新广告条例的广告将不会出现在其核心App和其他Facebook投放广告的平台上，比如旗下图片分享社区Instagram和Facebook专门在第三方平台上销售广告的广告系统Audience Network。

Facebook广告部门主管罗伯·莱瑟恩（Rob Leathern）在帖子中写道：“我们想让用户通过Facebook平台提供的广告来发现新产品和服务的同时免受欺诈和误导的困扰，有很多推广ICOs、二元期权、和数字加密货币的公司都不怀好意。该新广告条例起初覆盖面很广，这是为了检测出所有具有欺诈和误导行为的广告。随着我们检测技术的提升，将适当修改这一条例。”

数字加密货币的兴起曾导致欺诈行为，其价格的大幅波动也导致包括一些涉世未深的投资者在内的消费者损失大量金钱。欺诈行为固然违法，但对自己不了解的投资下注并不违法。（小宝）