网贷大额标的“瘦身术” 平台各显神通加紧合规

来源：北京商报

自监管对网贷资产做了“个人借款不超过20万元，企业借款不超过100万元”的限额规定后，不少以大标资产为生的网贷平台不得不需要进行“瘦身”寻找出路。在网贷备案最后期限剩下不到半年的背景下，网贷平台都各显神通，加紧合规。北京商报记者观察到网贷大标资产合规路径不同，主要包括成立财富管理公司、借道金交所、和直销银行合作以及布局企业理财等，而在分析人士看来，“瘦身”不易，各种路径都存在不同的风险和门槛。

“瘦身术”一 财富管理

网贷平台定位为“小额普惠”，因此，大额标的就要寻求新的出路，借助私募等金融牌照成为不少平台的选择。据了解，目前，有不少平台通过财富管理公司的模式，主要针对高净值用户，基本都是通过私募通道来销售。据爱投资高级副总裁韩世琪介绍，在网贷限额要求明确后，就开始谋划转型，发展私募基金业务板块。

对此，苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言表示，大额资产不符合P2P行业定位，在P2P模式下是不存在合规出路的，转型的惟一途径便是去P2P化，既然要去P2P化，以大额标的资产包装出来的理财产品便无法向公众发行，严格执行投资者适当性管理规定，设置较高的购买门槛，只能走私募的形式。

在分析人士看来，走私募通道也有很多门槛设定。盈灿咨询高级研究员张叶霞指出，走私募通道需要有私募基金管理人资质。另外，按照央行发布的《关于规范金融资产管理业务的指导意见》规定，未经许可非金融机构不得自主发行销售或代销资管产品。私募对投资人群有较高门槛，还需要考虑用户流量转化的问题，在激烈的市场竞争状态下，需要有一定用户基础、品牌影响力的平台才能较好地开展第三方财富管理业务。

不过，值得关注的是，借助私募通道的路径也并不通畅。在基金业协会发布的《私募投资基金备案须知》中，明确底层标的为民间借贷、小额贷款、保理资产等属于借贷性质的资产或其收（受）益权的私募基金在2月12日起将不予备案。

“瘦身术”二 金交所模式

事实上，和金交所合作一度成为互联网金融平台的主流选择。不过，在监管叫停了“涉嫌突破政策红线的违法违规业务”后，不少平台停止了与金交所资产对接。但有业内人士认为，监管并不是直接停止所有平台的相关业务，不违规的产品依然可以发售，如饭团金服的资产即为金交所资产。在分析人士看来，目前不少互联网金融平台通过金交所把大额资产包装成了合规资产，实则仍存在嵌套风险。

除了直接对接金交所资产外，也有收益权转让类的资产类型以及“定向委托投资”的产品模式。近年来，多个大型互联网金融平台都应用过“定向委托投资”的业务模式，即以“委托定向”投资的名义，将资金投向包含信托收益权、资管计划等资产在内的非标固收市场。据悉，收益权转让覆盖的资产范围包括票据、资产管理计划、股权、信贷资产收益权等。就P2P网贷行业来说，早前这类收益权转让或定向委托投资项目很多是和金交所等交易场所合作开展的。

薛洪言表示，单从产品结构看，是没有问题的，是否合规要看两点：在穿透式监管下，资金最终流向的行业或企业是否符合监管政策；在资金端，是否有效贯彻投资者适当性管理要求，是否存在向公众无差别发行的问题。网贷之家研究院院长于百程表示，平台通过定向委托投资的模式将大额资产在互联网平台向合格投资人发售。这种方式即使形式上符合了私募的监管要求，其合规性依然存在疑问。合规化问题后续或将迎来监管。

“瘦身术”三 联姻直销银行

北京商报记者从行业人士处了解到，也有平台和直销银行合作。不过，在分析人士看来，与银行合作门槛较高，目前还未出台关于直销银行相关管理办法，未来还充满很多未知数。于百程表示，有部分直销银行的模式和P2P网贷平台类似，而资产金额却比较大。这类如何监管，确实需要等待监管方明确。

在麻袋理财研究院研究总监路南看来，直销银行模式是典型的擦边球，现在这类情况不多见。从监管角度看商业银行渠道一般只能代销持牌金融机构的金融产品，而P2P目前不算持牌机构。地方性小银行因为资源有限，想做互金业务又无从下手，于是想到外包给P2P做通道。目前直销银行监管政策空白，留出了套利的空间，未来该模式是否合规，有待监管落地。张叶霞还指出，2016年5月，银监会发布《关于规范商业银行代理销售业务的通知》，规定商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品。也就意味着平台和直销银行的合作必须在持牌且业务合规的前提下开展。

网贷天眼研究员付影称，通过直销银行平台代售理财产品来规避监管，且个别项目融资规模高于200万元。目前，由于监管层还暂未出台关于直销银行相关管理办法，未来P2P平台与直销银行合作是否满足要求还是未知数。 路南则认为，网贷平台大额标的要想合规，可以继续做资产端开发，对接外部资金，比如私募、信托、资管、直销银行等。

“瘦身术”四 企业理财模式

在各种转型路径中，企业理财的模式被不少市场人士看好。如开鑫金服旗下的江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司（以下简称“开金中心”），主要是针对高净值人群和企业，与旗下P2P平台开鑫贷分开运营。目前，开金中心开展了企业理财业务。据了解，现在不少平台在调研企业理财。薛洪言表示，相比个人理财，企业理财产品不存在投资者适当性的要求，只需要注重资金的流向是否合规即可，相对而言，的确属于大额资产标的转型的一个途径。

路南表示，以BAT为首的互金平台艰难探索着杀入巨大的企业理财市场的切入点，除了自身的劣势之外，早期试图通过金交所进行监管套利带来的遗留问题也亟待解决。也许回归金交所本来的业务模式正是打开企业理财大门的钥匙，既满足了金额较大的企业理财需求，又给尴尬的金交所模式找到了出路。部分网贷平台通过企业理财资金对接债权转让的方式，在监管不断升级的行业大背景下，也做出了有益的探索。

在进入门槛方面，张叶霞表示，在资质要求方面，主要是相关牌照的获取，企业理财的产品囊括货币基金、固收类产品及代销产品等，针对基金类产品，需要持有基金代销牌照；若代销金融产品，则需要与有相关资质和牌照的机构合作。主要风险在于法律政策的不明确。就目前来看，监管部门尚未针对互联网金融平台的企业理财业务发布相关的法律法规。北京商报记者 刘双霞 实习记者 宋亦桐